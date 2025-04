Fernando Alonso (Aston Martin) baff: Düstere Aussicht

​Der Spanier Fernando Alonso steht nach fünf Formel-1-Grands Prix 2025 ohne WM-Zähler da und ist nur WM-17. Der Aston Martin-Star zeichnet für die kommenden GP-Wochenenden ein düsteres Bild.

Fernando Alonso nach fünf WM-Runden noch ohne Punkt, hat es das in der Formel 1 schon mal gegeben? Ja, aber es ist sehr selten. 2017 mit McLaren-Honda dauerte es bis Rennen 8 in Aserbaidschan, dann waren die ersten Punkte endlich im Trockenen (als Neunter); und in seiner ersten GP-Saison 2001 mit Minardi eroberte der Spanier überhaupt keine Punkte.

Am Abend nach dem Grossen Preis von Saudi-Arabien rechnet der 32-fache F1-Sieger und zweifache Weltmeister mit einer vergleichbaren Durststrecke.

Der Asturier sagte nach seinem elften Platz auf dem Jeddah Corniche Circuit: «Ich habe alles gegeben, was in mir drinsteckte. Aber wir waren gemessen an den Autos einfach nicht schnell genug. Rang 11 ist der undankbarste Platz, aber wir müssen uns daran gewöhnen – es wird in diesem Jahr ganz schwierig, in die Punkte zu fahren.»

2024 zeigte Alonso eine gute Serie: Neunter in Bahrain, Fünfter in Jeddah, Achter in Australien, Sechster in Japan, Siebter in China, Neunter in Miami.



Noch besser lief es 2023, als der unverwüstliche Fernando in den ersten fünf Rennen vier Mal auf dem Siegerpodest auftauchte und später in Monaco, Kanada und Zandvoort sogar zweite Ränge folgen liess.



Von dieser Form ist Aston Martin sehr weit entfernt. Fernando weiter: «Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in Jeddah zwei Autos ausgefallen sind, die mit grosser Wahrscheinlichkeit vor uns ins Ziel gekommen wären, Tsunoda und Gasly. Und Lawson erhielt eine Zehnsekundenstrafe. Realistisch hätten wir also auf P14 einlaufen müssen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6