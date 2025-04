Fernando Alonso: Das Schlimmste in 25 Jahren

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso erlebt bislang überhaupt keine gute Saison 2025. Ex-Pilot Martin Brundle hat rund um das Saudi-Arabien-Rennen etwas bei dem Spanier beobachtet.

Scrollt man in der Fahrer-WM nach ganz unten – in den Bereich, in dem die Piloten ohne Punkte sind, findet man dort einen Namen, den man so weit unten eigentlich nicht erwarten würde: Fernando Alonso.

Der zweimalige Weltmeister ist auch nach fünf Rennwochenenden noch ohne einen einzigen Punkt, steht gemeinsam mit Rookies ganz unten. In Jeddah war es zwar ganz knapp – mit Platz 11 schrammte er haarscharf an den Punkten vorbei. Allerdings profitierte Alonso auch von einer Strafe gegen Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson, rückte so einen Rang hoch.

Ein Ergebnis, mit dem man bei Aston Martin nicht zufrieden sein kann und mit dem auch ein Fernando Alonso nicht glücklich ist. Vor allem wenn man in Betracht zieht, dass Aston Martin und speziell Alonso in den vergangenen Jahren auf der Strecke in Jeddah aufgetrumpft waren, hier sogar auf dem Podest standen. Stattdessen war Aston Martin 2025 das einzige Team, das im Qualifying langsamer war als im Vorjahr.

Alonso stellte nach dem Rennen fest: «Wir waren einfach nicht schnell genug.» Und prognostizierte finster: «Wir müssen uns daran gewöhnen. Es wird schwierig werden, in diesem Jahr Punkte zu holen.»

Ex-Pilot Martin Brundle fasst das Elend in seiner GP-Analyse bei Sky wie folgt zusammen: «Fernando Alonso war nach dem Rennen äußerst unzufrieden und sagte, es sei das Schlimmste gewesen, was er in 25 Jahren erlebt habe.»

Brundle setzt den elften Platz in Relation: «Man darf nicht vergessen, dass er vor zwei Jahren in seinem Aston Martin der einzige Fahrer war, der Red Bull Racing in Sichtweite halten konnte, und dass diese inzwischen deutlich an Tempo verloren haben.» Auch hier wird also wieder klar: Das Team scheint einen Rückschritt statt eines Fortschritts gemacht zu haben.

Alonsos nächste Chance, von den unrühmlichen Rängen ganz unten wegzukommen, ist am Sonntag in Miami. Dort wurde er 2023 Dritter.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6