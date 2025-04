Fernando Alonso: Wie lange bleibt er in der Formel 1?

Fernando Alonso ist mit seinen 43 Jahren der älteste Fahrer im Formel-1-Feld. In Saudi-Arabien äusserte sich der zweifache Champion zur Frage, wie lange er noch in der Königsklasse mitkämpfen wird.

Auch beim fünften Formel-1-Rennwochenende konnte Fernando Alonso keine Punkte holen. Der Aston Martin-Pilot kreuzte die Ziellinie im GP von Saudi-Arabien als Elfter und verpasste die Punkteränge damit nur knapp. Danach warnte der Altmeister: «Wir müssen uns daran gewöhnen. Es wird schwierig werden, in diesem Jahr Punkte zu holen.»

Will heissen: Die Fans müssen sich noch gedulden, und auch Alonsos Geduld wird auf die Probe gestellt. Noch vor dem Rennen sprach der Spanier über seine GP-Zukunft. Und er offenbarte auf die Frage, bis wann er in der Formel 1 mitkämpfen werde: «Mit 50 Jahren nicht mehr. Aber ich weiss es nicht.»

«Ich will dieses Jahr und auch in der nächsten Saison mitkämpfen, weil sich die Regeln ändern werden – und ich will erleben, wie es nach der grossen Regeländerung und mit Honda in unserem Team werden wird. Einige Monate nach dieser Entscheidung wurde Adrian Newey überraschend verpflichtet. Es gab einiges, das verlockend war, als wir uns hinsetzten, um über die Vertragsverlängerung zu sprechen.»

Wie es danach weitergehen wird, hängt auch von der eigenen Form ab, betonte Alonso: «Nach 2026 werde ich es von Saison zu Saison entscheiden. Ich werde sehen, wie motiviert ich dann noch bin. Jetzt nin ich es sehr, aber ich kann nicht garantieren, dass das in drei, vier Jahren auch so sein wird.»

Es gehe darum, was das Beste für das Team ist, beteuerte Alonso. «Wir können da ganz offen reden, und schauen, was das Beste für das Team ist. Ich werde immer in der Position sein, dem Team zu helfen. Ob das am Lenkrad sein wird, sehen wir dann, ich werde den Vertrag verlängern, wenn das Team das will und ich motiviert bin. Wenn ich aber das Gefühl habe, nicht schnell genug zu sein, werde ich als Erster die Hand heben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6