Formel 1: Wetter zum Miami-GP & TV-Zeiten

An diesem Wochenende fährt die Formel 1 in Miami. Ein Sprint-Wochenende unter feucht-heißen Wetterbedingungen mit Sprint-Quali, Sprint, Quali und Grand Prix stehen beim ersten Stopp in den USA an.

Zum vierten Mal in der Formel-1-Geschichte ist die Königsklasse des Motorsports in Miami zu Besuch – und wie gewohnt verspricht das Rennen rund um das Stadion der Miami Dolphins eine Riesen-Party zu werden.

Wie wird das Wetter zum Rennen in Miami? Heiß und feucht, das ist schon mal klar. Mit Tageshöchsttemperaturen von 28 (Freitag) und 29 Grad (Samstag und Sonntag) – gefühlt jeweils zwei Grad höher – und einer Luftfeuchtigkeit von um die 60 Prozent verspricht es, ein heißes Sprint-Wochenende zu werden.

Bleibt es trocken zum Miami-GP? Voraussichtlich ja, auch wenn einige Wetterdienste eine geringe Regenwahrscheinlichkeit für den Rennsonntag ansagen.

Das sechste Rennwochenende der Saison ist ein Sprint-Wochenende. Bedeutet: Nur ein Training, dann direkt das Sprint-Qualifying. Am Samstagmorgen der Sprint und am Samstagnachmittag das Qualifying für den Grand Prix. Sonntag dann wie gewohnt das Hauptrennen.

Zwischen Miami und Mitteleuropa sind aktuell sechs Stunden Zeitunterschied. Bedeutet also: Das Rennen steigt vor Ort um 16 Uhr, startet für uns in der Schweiz, Österreich und Deutschland aber erst um 22 Uhr.

In Österreich überträgt ServusTV, in Deutschland wie gewohnt Sky. In der Schweiz sind SRFzwei und beim Qualifying SRFinfo auf Sendung. Die gesammelten TV-Zeiten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Großer Preis von Miami im TV:

Freitag, 2. Mai:

08.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

08.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

09.00 Sky Sport F1 – GP Miami 2024

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30 Sky Sport F1 – GP Saudi-Arabien

17.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Saudi-Arabien

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

18.30 Erstes Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

20.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Sebastian Vettel

21.05 Sky Sport F1 – F1 Rivalry: Vettel vs. Hamilton

21.15 ServusTV – Freies Training

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.15 ServusTV – Sprint Qualifying Analyse

23.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs



Samstag, 3. Mai:

00.45 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Saudi-Arabien

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – GP Saudi-Arabien

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

11.30 Sky Sport F1 – GP Miami 2024

13.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

14.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

17.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

17.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

18.00 Sprint (bei uns im Live-Ticker)

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

18.30 ServusTV – Sprint Analyse

19.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

20.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

20.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.45 ServusTV – Vorbericht Qualifying

21.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 4. Mai:

00.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

02.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

18.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

18.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

19.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: A. Prost / Australien 1986

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

20.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

21.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

22.00 Großer Preis von Miami (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

23.40 ServusTV – Analyse

23.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews



Montag, 5. Mai:

00.15 ORF1 – Motorhome

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

01.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

08.15 ORF1 – Wiederholung Rennen