Miami-F1-GP: Esteban Ocon will’s wie 2022 machen!

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Miami. Die Strecke rund um das Stadions der Football-Mannschaft Miami Dolphins ist bei den Fahrern beliebt. Haas-Pilot Esteban Ocon hat besonders schöne Erinnerungen.

Für Haas-Pilot Esteban Ocon ist das Rennen in Miami am Wochenende eine Rückkehr an eine Rennstrecke, auf der er vor drei Jahren einen erfolgreichen Coup landete. Mit seinem neuen Team hat der erste US-GP der Saison etwas Besonders.

Ocon freut sich riesig auf sein erstes Miami-Rennen für Haas: «Es ist toll, wieder in Miami zu sein, das ist eine so coole und pulsierende Stadt. Natürlich ist es das erste von drei Heimrennen für uns als amerikanisches Team, daher freue ich mich sehr darauf, das zum ersten Mal als Haas-Fahrer zu erleben.»

Ocon zur bisherigen Saison: «Wir können stolz darauf sein, wie wir als Team in die Saison gestartet sind.» Haas ist Sechster in der Konstrukteurs-WM und liegt nur fünf Punkte hinter Williams an Rang 5 und damit «Best of the Rest».

Ocon weiter: «Natürlich wollen wir immer besser werden, und wir arbeiten weiterhin hart daran, das Auto zu verbessern und zu verstehen, wie wir konstanter die maximale Leistung herausholen können. Miami wird ein weiterer guter Test sein.»

Mit der Rennstrecke rund ums Stadion der Miami Dolphins hat Ocon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt: «Ich habe gute Erinnerungen an das Rennen, zum Beispiel an 2022, als ich nach einem Start von ganz hinten noch auf den achten Platz vorfahren konnte.»

Damals war Ocon noch im Alpine unterwegs, kämpfte sich nach einem Qualifying ohne Zeit in die Top-8. Wäre ein Erfolgsrezept für dieses Jahr – idealerweise mit einem besseren Startplatz.

Ocon: «Die Strecke ist schön zu fahren, mit einer Kombination aus langsamen technischen Abschnitten und schnellen, flüssigen Passagen, also eine gute Herausforderung.»

Herausfordernd wird es – wie für alle Fahrer –, am Sprintwochenende in nur einem Training das Auto richtig abzustimmen. Dazu kommt: Die Strecke wird sich im Laufe des Wochenendes extrem entwickeln.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6