Spanien-GP 2026: So wird die Strecke in Madrid

So sieht das geplante Streckenlayout des Madring aus

Ab 2026 will die Formel 1 in der spanischen Hauptstadt Madrid fahren. Jetzt beginnen auf der künftigen Strecke namens «Madring» die Bauarbeiten. Bis dort gefahren wird, gibt es noch einiges zu tun.

Hier soll in einem Jahr ein Formel-1-Rennen steigen? Noch braucht es jede Menge Fantasie, um sich die baldige Rennstrecke in der spanischen Hauptstadt Madrid vorzustellen. Eine Videoanimation soll dabei helfen.

Am Wochenende haben die Verantwortlichen der neuen Formel-1-Strecke in Madrid den offiziellen Baubeginn gefeiert. Mit dabei war der gebürtige Madrilene Carlos Sainz, der aktuell bei Williams fährt und Botschafter des Projekts ist.

Unter dem Projektnamen «Madring» wird bereits für den Spanien-GP 2026 geworben – aber noch ist das Areal im Nordosten Madrids nahe des Flughafens Barajas eine Bauwüste.

5,4 Kilometer, 22 Kurven (darunter auch Steilkurven!). So lautet die Vision für den GP ab 2026. Der Veranstalter hat bereits virtuelle Runde im Video auf Youtube hochgeladen (siehe Embed).

Botschafter Sainz zeigte sich begeistert: «Madrid ist die beste Stadt der Welt und der Ort, den ich am meisten vermisse, wenn ich weg bin.» Nächstes Jahr hat er dann wenigstens an einem Wochenende kein Heimweh. Laut dem Spanier soll die Strecke eine gute Mischung aus Stadtkurs und traditionellen europäischen Kursen sein.

Bis es 2026 losgeht, ist aber noch jede Menge zu tun. Wo aktuell die Bagger stehen, sollen in gut einem Jahr Formel-1-Boliden fahren. Damit das klappt, muss nun im Formel-1-Renntempo gearbeitet werden.

Was wird dann aus Barcelona? 2026 wird es zwei Spanien-Rennen geben. Allerdings dürfte das der letzte oder zumindest letzte jährliche Auftritt der Strecke in Barcelona im Formel-1-Kalender sein. Aktuell haben nur die USA (3) und Italien (2) mehrere Rennen – und auch das zweite Italien-Rennen wird wohl bald aus dem Kalender fallen. Barcelona könnte in einer Rotation mit anderen Strecken weiterhin Teil des Kalenders sein – möglicherweise ist 2026 aber auch die Derniere.

