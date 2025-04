Mercedes-Pilot Kimi Antonelli: Neue Netflix-Doku

Beim Streaminganbieter Netflix ist ab Montag zu sehen, wie Jung-Pilot Kimi Antonelli zu Mercedes kam und dort einer der jüngsten Stammfahrer überhaupt wurde – allerdings nicht bei Drive to Survive.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli wird Netflix-Star – schon wieder!

Am Montag nach den Miami-GP, also am 5. Mai, startet beim Streaminganbieter Netflix die Doku «The Seat», auf Deutsch: Der Sitz. In der 45-minütigen Dokumentation geht es darum, wie Kimi Antonelli zum Mercedes-Piloten wurde.

Die Doku entstand zusammen mit Mercedes-Partner Whatsapp. Entsprechend werden Fans in der Doku Einblicke in die Chats bekommen, die zur Verpflichtung von Antonelli bei Mercedes führten. Im Trailer ist zum Beispiel ein Video-Call zwischen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Familie Antonelli zu sehen.

Es geht um «Den Sitz», also den Sitz im Cockpit von Mercedes, der durch den Abgang von Lewis Hamilton frei wurde, erzählt aus der Perspektive des Nachfolgers, der mit nur 18 Jahren in die wohl größten Fußstapfen des Motorsports tritt: Test in Silverstone, sein erstes Training im Formel-1-Auto kurz nach seinem 18. Geburtstag in Monza, das harte körperliche Training und die mentale Vorbereitung.

Es ist nicht Kimi Antonellis erster Auftritt in einer Doku des Streamingdienstes Netflix: Der junge Italiener ist ebenfalls in der jüngsten Staffel Drive to Survive zu sehen, also der Serie, die alle zehn Formel-1-Teams begleitet und das Geschehen an der Strecke teils vereinfacht und dramatisiert darstellt.

Mit gerade mal 18 Jahren ist Antonelli also nicht nur Formel-1-Fahrer, sondern auch ein kleiner Video-on-Demand-Star.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschade

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6