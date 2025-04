Vasseur: Stehe zu 2000 Prozent hinter Lewis Hamilton

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steht nach seinem Wechsel von Mercedes zu Ferrari auf Platz 7 der Fahrer-WM. Von seinem Teamchef Fred Vasseur bekommt der Brite volle Rückendeckung.

Auf der Strecke fährt die Scuderia Ferrari ihren eigenen Erwartungen hinterher. Neben der Strecke ist der Zusammenhalt aber groß. So wird es zumindest betont nach außen verlautbart.

Nach Platz 3 für Charles Leclerc und Platz 7 für Lewis Hamilton in Jeddah mit knapp einer halben Minute zwischen dem Monegassen und dem Briten stellte sich Ferrari-Teamchef Fred Vasseur betont hinter seinen Neuzugang.

Vasseur sagte nach dem Rennen in Jeddah über Lewis Hamilton: «Ich stehe zu 2000 Prozent hinter ihm. Ich werde ihn unterstützen, und wir werden morgen früh damit beginnen, Lösungen und Ursachen zu finden und früh am Morgen daran zu arbeiten.» Ob sich der frühe Eifer gelohnt hat, wird sich am Wochenende in Miami zeigen.

Der Franzose zu den Startschwierigkeiten seines hochkarätigen Neuzugangs: «Ehrlich gesagt mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Wenn man sich ansieht, was er in China geleistet hat oder was er letzte Woche beim Rennen in Bahrain gezeigt hat, oder sogar in der ersten Hälfte des Trainings an diesem Wochenende, dann ist das Potenzial auf jeden Fall vorhanden.» Gemeint ist Hamiltons Sprintsieg von der Pole in Shanghai und die Performance im Laufe des Saudi-Arabien-Wochenendes.

Vasseur benennt auch eine klare Baustelle, an der gearbeitet werden muss – und die ist am Auto und liegt nicht beim Fahrer: «Wir müssen nur die Balance anpassen, denn wir alle, Lewis und wir, haben Probleme mit der Balance seines Autos und damit, wie die Reifen arbeiten. Es ist eine Art Negativpunkt, aber ich denke, das Potenzial des Autos ist da, und wir werden versuchen, das Problem zu lösen.»

Für Neuzugang Hamilton ist die Umgewöhnung an das neue Auto ein Prozess – und dürfte eigentlich mit jeder Session etwas besser werden. Im ersten Sprint der Saison in China gewann Hamilton. Ein gutes Omen also, dass in Miami der zweite Sprint gefahren wird?...

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6