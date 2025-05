Charles Leclerc: Was er Ferrari in Miami zutraut

​Charles Leclerc hat seinen Ferrari hier in Miami 2022 auf Pole-Position gestellt, dann wurde er Zweiter, 2024 belegte er Platz 3. Der Monegasse sagt, wie sich Papierform und Einstellung unterscheiden.

Charles Leclerc und Miami, das passt. Der 27-jährige Monegasse eroberte beim ersten Grand Prix hier im Ferrari die Pole-Position, musste sich dann aber im Rennen Max Verstappen beugen.

2023 war der Ferrari nicht schnell genug für eine Spitzenposition, aber 2024 wurde Charles von Sprint-Startplatz 2 Zweiter (hinter Verstappen), im Grand Prix dann Dritter (hinter Lando Norris und Verstappen).

Der achtfache GP-Sieger fährt derzeit in beneidenswerter Form und ist in den vergangenen drei Rennen jedes Mal unter die besten Vier gekommen: Vierter in Japan, Vierter in Bahrain, Dritter in Saudi-Arabien. Dies von den Startplätzen 4, 2 und nochmals 4.

Charles sagt: «Noch vor ein paar Jahren waren wir in der Quali überaus stark, dann aber im Rennen etwas weniger gut, was vor allem am Reifen-Management lag. Heute ist das umgekehrt. Wir sind nicht ganz so schnell wie die Anderen in der Quali, aber dann konkurrenzfähig im Grand Prix. Wenn wir es schaffen, uns ein wenig besser zu qualifizieren, dann können wir auch um Rennsiege wieder ein Wörtchen mitreden.»



Der letzte GP-Sieg von Ferrari geht zurück auf Mexiko 2024, da gewann Carlos Sainz, Leclerc triumphierte ein Rennen davor in Austin (Texas).



Zur kommenden Action in Miami sagt der 27-Jährige: «Es war nicht der erste Saisonteil, den wir uns gewünscht hätten. Aber wir haben an den vergangenen drei GP-Wochenenden stattliche Fortschritte erreicht. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, und darauf müssen wir in Miami aufbauen.»



«Ich glaube noch nicht, dass wir schnell genug sind, um McLaren die Stirn zu bieten. Und auch nicht Red Bull Racing, wenn die einen guten Tag haben. Aber auch wenn ich von der Papierform her eher skeptisch bin, gehe ich mit dem Wunsch ins Wochenende, hier zu gewinnen.»



«Um das Beste aus dem Wagen zu holen, bin ich in Sachen Abstimmung in diesem Jahr mit sehr extremen Lösungen unterwegs. Das bedeutet, dass ich meinen Fahrstil konstant anpassen muss. Aber Vieles, was ich dazu brauche, kommt wie von selber, weil ich seit Jahren im Ferrari sitze.»



«Ich möchte nun nicht zu sehr in Details gehen, aber meine Art der Abstimmung bedeutet, dass der Wagen sehr knifflig zu fahren ist, du bist ständig am Limit, vor allem in der Quali. Aber ich mag das. Ich mochte das immer schon. Selbst ich mit dem Auto alle Hände voll zu tun habe, kann ich auf der Stoppuhr sehen, was das wert ist. Also bleibe ich bei dieser Richtung.»



«Ich mag Miami. Ich finde es spannend, an unterschiedlichen GP-Wochenenden ganz eigene Energie zu spüren. Jedes Rennen hat ein typisches Flair. Miami ist für mich amerikanisch entspannt. Und hier stört es auch nicht, wenn neben dem Sport Einiges an Show geboten wird. Das ist auch für die Fans cool.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6