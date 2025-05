Lewis Hamilton: Das sagt der Ferrari-Star zur Kritik

Weil sich Formel-1-Star Lewis Hamilton bisher schwer tut, an die Leistungen seines Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc heranzukommen, hagelt es Kritik. Das sagt der siebenfache Champion dazu.

Lewis Hamiltons Ankunft im Ferrari-Team wurde von vielen Teammitgliedern und allen Tifosi herbeigesehnt. Die Erwartungen an den siebenfachen Weltmeister sind hoch, er soll den Traditionsrennstall aus Maranello wieder an die Spitze bringen und seinen achten WM-Titel in Rot feiern. Damit würde er sich zum alleinigen Titel-Rekordhalter krönen.

Doch bisher ist Hamilton weit davon entfernt, nach fünf WM-Runden belegt er den siebten WM-Rang. Einziges Highlight war der Sieg im Sprint von China. Ansonsten kam er hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc ins Ziel. Der Monegasse sammelte 16 Punkte mehr als der Brite, und er sah die schwarz-weiss karierte Flagge eine halbe Minute vor dem Rekord-GP-Sieger.

Die vergleichsweise bescheidene Form, die Hamilton an den Tag legt, sorgt dafür, dass die Kritik am 40-Jährigen immer lauter wird. In Miami wurde er darauf angesprochen, wie er damit umgeht, wenn Leute ihn in Frage stellen. Und der 361-fache GP-Teilnehmer hat ein klares Statement dazu abgegeben.

«Ich denke schlicht nicht wirklich darüber nach. Ich versuche, mich nicht auf die Meinung von Leuten zu fokussieren, die keinen Einblick haben – Leute, die nie in meiner Position waren. Ich halte mich da raus und versuche weiterhin, die Zusammenarbeit mit den Leuten in meinem Arbeitsumfeld zu geniessen», stellte der 105-fache GP-Sieger klar.

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6