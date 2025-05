Oscar Piastri (McLaren): «Das ist der grösste Gegner»

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat mit Miami noch ein Hühnchen zu rupfen: zwei Grands Prix, null Punkte. Der australische WM-Leader will hier in Florida endlich seinen ersten Podestplatz herausfahren.

Wärme, Sonne, exotische Tiere, Meer, entspannte Lebensweise – Australien und Florida haben durchaus Einiges gemeinsam. Aber ein Australier kommt in Florida noch nicht wie gewünscht in Schwung: Oscar Piasti.

Der 24-Jährige hat bei seinen bisher zwei Miami-GP noch keinen WM-Punkt einfahren können, Platz 6 im Miami-Sprint von 2024 ist da auch kein richtiger Trostpreis. Lando Norris, sein Gegner im eigenen Lager, hat hingegen hier 2024 seinen ersten GP-Sieg erzielt.

Piastri begann die Saison als Jäger, nun ist er der Gejagte. Was schmeckt dem stets so ruhigen Oscar besser? «Ach, es fühlt sich gar nicht so viel anders an, dass ich nun die WM-Führung habe. Das sind Dinge, über die ich mir nicht den Kopf zerbreche. Ich will nur aus jedem GP-Wochenende das Beste mache und sicherstellen, dass ich alles herausgeholt habe.»

Das sind Worte, die wir jahrelang von Weltmeister Max Verstappen gehört haben.



Oscar weiter: «Aber wenn ich ehrlich sein soll, kann ich mit der Rolle des Gejagten gut leben. Denn in Führung zu liegen, das bedeutet ja auch, dass du Einiges richtig gemacht hast. Ich bin da komplett entstpannt. Mein Vorsprung ist winzig, und wir haben erst fünf Grands Prix hinter uns. Also verkopfe ich das alles nicht.»



«Klar bin ich stolz, dass ich WM-Leader bin. Denn der Beginn der WM war nicht ganz einfach, aber seit China läuft es ganz anständig.»



Ganz anständig? Oscar hat von den vergangenen vier Grands Prix drei gewonnen …



Piastri: «Wir dürfen stolz darauf sein, was wir als Mannschaft derzeit leisten.»



Wen wittert Oscar als grösste Gefahr? «Ich schätze Lando, denn er sitzt im gleichen Auto. Und ich weiss, wie gut dieser Rennwagen ist. Lando ist auch keine Schnecke, also muss sich erst noch zeigen, wer von uns die Oberhand haben wird. Gut ist, dass unser Auto auf jeder Art Strecke und bei allen Bedingungen schnell ist.»



«Red Bull Racing war in Suzuka und Jeddah sehr stark. Also werden wir uns sicher nicht in falsche Sicherheit wiegen. Miami wird erneut ein Rennen bei hohen Temperaturen sein, die raue Oberfläche und die Hitze werden im heiklen Zusammenspiel mit den Reifen Leitthemen sein. Das wird ein hartes Stück Arbeit.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6