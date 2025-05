Yuki Tsunoda über Red Bull-Auto: «Besser als gedacht»

Yuki Tsunoda weiss, was er besser machen muss

Drei Rennwochenenden hat Yuki Tsunoda nun schon im Red Bull Racing-Auto bestritten. Der Japaner konnte einmal punkten, kam beim jüngsten GP aber nicht ins Ziel. Seine Zwischenbilanz fällt positiv aus.

Manch Formel-1-Experte ist überzeugt, dass Yuki Tsunoda den schwierigsten Job im GP-Zirkus hat. Denn der Japaner muss sich an der Seite des vierfachen Champions Max Verstappen behaupten. Und dass das kein Kinderspiel ist, beweisen die ehemaligen Teamkollegen des Niederländers.

Tsunoda, der das Steuer des RB21 pünktlich zu seinem Heimspiel in Japan übernommen hat, schlägt sich bisher wacker. Er kam beim ersten Einsatz für Red Bull Racing als Zwölfter ins Ziel, im darauffolgenden Rennen in Bahrain holte er als Neunter seine ersten zwei WM-Zähler für den Rennstall aus Milton Keynes, bevor er beim jüngsten Kräftemessen in Saudi-Arabien einen frühen Ausfall hinnehmen musste, weil er mit seinem früheren Stallgefährten Pierre Gasly kollidierte.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko äusserte sich positiv zu den bisherigen Einsätzen des 24-Jährigen. Er betonte aber auch, dass Tsunoda sich bei seinen Q3-Auftritten verbessern muss. Der 92-fache GP-Teilnehmer stimmt dem Grazer zu: «Ja, das trifft definitiv zu. Ganz ehrlich, in den letzten Rennen habe ich es im letzten Quali-Abschnitt nicht geschafft, alles richtig hinzubekommen. Ich konnte im Q1 und Q2 Fortschritte machen, aber im Q3 war es schwieriger, denn da musst du ans Limit gehen. Doch wenn du auch nur ein bisschen darüber bist, reagiert das Auto ganz anders.»

«Bisher kann ich dieses Fahrverhalten nicht wirklich einschätzen», gesteht der aktuelle WM-Sechzehnte. «Aber das wird sich mit der Erfahrung ändern. Ich hoffe, dass sich das ganz natürlich einstellen wird, denn ich konnte das Potenzial im Q3 bisher nicht ausschöpfen. Daran muss ich arbeiten. Wenn ich im Abschlusstraining besser abschneide, ist die Chance im Rennen auf Punkte auch grösser. Das gibt dir mehr Spielraum bei der Strategie. Deshalb ist das eine Priorität.»

Grundsätzlich sei er von seinem neuen Dienstwagen positiv überrascht, verriet Tsunoda ausserdem: «Ich würde nicht sagen, dass das Auto superschwierig zu fahren ist. Ich brauche schlicht etwas mehr Zeit, um das Limit zu finden. Es ist nicht so kompliziert, damit seine Runden zu drehen, aber es ist trotzdem nicht einfach. Der Racing Bulls-Renner ist etwas nachsichtiger, er verzeiht mehr, während der Red Bull ein engeres Leistungsfenster hat. Es ist nicht einfacher als das Racing Bulls-Auto, aber besser als gedacht.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6