So läuft das Formel-1-Comeback von Franco Colapinto

Die wichtigsten Fragen zum Colapinto-Comeback in der Formel 1: Wie geht es nach Spielberg weiter? Welche Rolle spielen Colapintos Sponsoren? Was macht jetzt Jack Doohan? Welche Startnummer bekommt Colapinto?

Nach monatelanger Spekulation ist es offiziell: Formel-1-Pilot Franco Colapinto ersetzt bei Alpine Jack Doohan – zumindest erst mal für fünf Rennen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum zweiten Fahrerwechsel der Saison.

Warum bekommt Colapinto nur fünf Rennen?

Offiziell heißt es von Seiten des Alpine-Beraters (und nun auch Interimsteamchef) Flavio Briatore, man wolle mehrere Fahrer ausprobieren, um so mit dem aktuellen Auto das Beste rauszuholen, aber auch eine Entscheidung für 2026 zu treffen, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt. Eine Art Casting fürs Stammcockpit also. Möglich aber auch, dass die begrenzte Zeit bei Doohan und/oder Colapinto vertragliche Hintergründe hat. Üblicherweise werden solche begrenzten Verträge nur bei verletzungsbedingten Einsätzen ausgestellt.

Wie geht es nach Spielberg weiter?

Bereits in Imola wird Colapinto im Alpine sitzen. Danach folgen die Rennwochenenden in Monaco, Barcelona, Montreal und Spielberg. Vor dem Silverstone-GP in der Woche darauf will sich die Alpine-Chefetage beraten und entscheiden, wer ab dann im Auto sitzt. Theoretisch könnte wieder Doohan fahren, aber auch Colapinto weitermachen. Jedes Team darf bis zu vier Fahrer pro Saison fahren lassen und mit ihnen Punkte sammeln. Theoretisch wäre also auch ein weiterer Wechsel möglich.

Welche Startnummer bekommt Colapinto?

Die Nummer 43. Mit der ging er bereits bei seinen ersten neun GPs für Williams Ende letzten Jahres an den Start.

Was macht jetzt Jack Doohan?

Der Australier ist während der nächsten fünf Rennen Reservefahrer bei Alpine. Doohan wird bei den Rennen also vor Ort sein, als Ersatz bereitstehen und dem Team in der Auswertung der Daten und bei Debriefs helfen.

Was hat das Ganze mit dem Rücktritt von Oliver Oakes zu tun?

Am Vorabend der Verkündung rund um Doohan und Colapinto teilte Alpine mit, dass Teamchef Oliver Oakes gekündigt habe. Flavio Briatore, bislang eigentlich nur Berater, übernehme seine Aufgaben ab sofort. Die Schlussfolgerung, dass zwischen beiden Personalien ein Zusammenhang besteht, dürfte nicht von der Hand zu weisen sein.

Was für eine Bilanz bringt Colapinto mit?

Franco Colapinto sprang vergangene Saison bei Williams für neun Rennen ein. Bei dem britischen Team ersetzte er den entlassenen Logan Sargeant. In neun Rennen holte er insgesamt fünf Punkte, hatte allerdings auch drei Ausfälle zu verzeichnen. Der junge Argentinier fuhr in seinem zweiten Rennen in Aserbaidschan auf einen starken achten Platz.

Übrigens: Wie schon 2024 fährt Colapinto sein erstes Formel-1-Rennen in Italien. Letztes Jahr startete er seine Karriere in Monza, jetzt rückt er in Imola wieder ins Cockpit.

Welche Rolle spielen Colapintos Sponsoren?

Der junge Argentinier bringt jede Menge Geld mit in sein Team. Das südamerikanische E-Commerce-Portal Mercado Libre ist ein Sponsor von Colapinto. Der Argentinier verkündete mit einem Werbespot des Unternehmens sein Comeback. Auch die argentinische Ölgesellschaft YPF bringt Colapinto mit. Der CEO des Konzerns hatte bereits einige Tage, bevor der Fahrerwechsel offiziell wurde, in einem Interview behauptet, Colapinto werde bereits in Imola Formel 1 fahren. Colapinto bringt viel fahrerisches Talent mit – aber seine Sponsoren stellen eine stattliche Mitgift dar.

