75 Jahre Königsklasse: Formel 1 feiert mit Farbfotos

​Die Formel 1 ist heute 13. Mai 2025 exakt 75 Jahre alt: Am 13. Mai 1950 um 15.00 Uhr starteten die Autos in Silverstone, Grossbritannien, zur allerersten Formel-1-Weltmeisterschaftslauf.

Happy Birthday, Formula One: Die Königsklasse ist 75 Jahre alt. Mit dem Rennen auf dem früheren Flugfeld Silverstone, mit einer WM, die aus nur sieben Läufen bestand, eines davon das Indianapolis 500, begann eine unvergleichliche Geschichte an Dramatik und Innovation, die zum grössten globalen Sportphänomen der Welt geführt hat.

Anlässlich des 75. Jahrestages dieses historischen Ereignisses hat die Formel 1 restauriertes und koloriertes Material des ersten Rennens veröffentlicht, so dass die Fans einen historischen Moment erleben können, der so lebendig scheint wie nie zuvor.

Ein Expertenteam der Formel 1 hat Aufnahmen des Rennens und eine historische Nachrichtensendung fachmännisch zum Leben erweckt, das Material zeigt den Sieg des Italieners Giuseppe «Nino» Farina im Alfa Romeo in leuchtenden Farben, Farina auf dem Weg zum ersten Formel-1-Weltmeister.



Mithilfe von fortschrittlicher KI-Software, Referenzbildern und manuellen Maltechniken erwacht Silverstone 1950 zu farbigen Leben, gewisse Elemente wie der Himmel, das Gras, die Autos und die Gesichter wurden elektronisch und manuell gemalt, um die Szene zum Leben zu erwecken. Dabei werden Bilder der Autos und Personen sowie F1-Archivmaterial verwendet, um die Genauigkeit zu gewährleisten.



Die Veröffentlichung dieses Filmmaterials ist Teil eines Festtages der Formel 1, zu dem auch ein 24-stündiger YouTube-Stream mit sieben vollständigen klassischen Rennen, Highlights aus allen Jahrzehnten und den Fahrern und Teamchefs der aktuellen Formel 1 gehört, die über ihre frühesten Erinnerungen an den Sport sprechen.



YouTube-Kanal der Formel 1





Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1: «Heute vor 75 Jahren wurde unser Sport zum Leben erweckt, und wir haben das Privileg, das unglaubliche Vermächtnis der mutigen Fahrer fortzuführen, die 1950 an den Start gingen. Es ist fantastisch zu sehen, wie dieses Filmmaterial mit Farbe zum Leben erweckt wird, und eine wunderbare Art, diesen historischen Moment zu feiern.»



«Heute ist ein Tag, an dem wir all jenen Tribut zollen können, die vor uns gekommen sind: Fahrern, Ingenieuren, Teambesitzern und natürlich unsere Fans, ohne die wir nicht in der Lage wären, in der wir heute sind. Auf die nächsten 75 Jahre und darüber hinaus für diesen unglaublichen Sport!»





75 Jahre Formel 1 in Zahlen

- 1131 Grands Prix

- 787 Fahrer aus 41 Ländern starteten bei einem WM-Lauf

- 151 der 787 Fahrer kamen aus den USA, 148 aus dem Vereinigten Königreich und 85 aus Italien

- 34 verschiedene Weltmeister

- 115 verschiedene Sieger

- 216 Podiumsbesucher

- 107 verschiedene Fahrer auf Pole-Position

- 77 Rennstrecken in 34 Ländern

- 363.956.169 km vom Grossen Preis von Grossbritannien 1950 bis zum Grossen Preis von Miami 2025), das entspricht …

9 Mal um die Erde

17 Tage Non-Stop-Flug eines Flugzeugs mit 900 km/h

152 Tage Non-Stop-Fahren mit 100 km/h

95 % der Strecke zum Mond