Verstappen über Hamilton: «Habt ihr das gesehen?»

​Die Arbeitsethik von Lewis Hamilton ist über jeden Zweifel erhaben. Darauf weist bei gegenwärtig sehr harscher Kritik am englischen Superstar auch sein früherer Pistenrivale Max Verstappen hin, mit Nachdruck.

Diese Szene war ein wichtiger Hinweis darauf, wie es derzeit um Lewis Hamilton bei Ferrari steht. Das Fahrerlager des Miami International Autodrome: Max Verstappen wird von einer Polizei-Eskorte bis zum Fahrerparkplatz gebracht, unmittelbar unter dem Medienzentrum gelegen.

Max steigt aus seinem Miet-SUV, geht ein paar Meter, auf einmal bleibt der Niederländer stehen: «Habt ihr das gesehen?» fragt der 27-jährige Niederländer die Menschen, die ihn am Filmen und Fotografieren sind. «Guckt dort – siebenfacher Weltmeister da drüben, hier ein vierfacher Weltmeister, die ersten Piloten an der Strecke.»

Verstappen ist nicht entgangen, wie viele Arbeitsstunden Hamilton bei Ferrari investiert, um das Ruder herumzureissen in einer Saison, die für Lewis unerwartet schwierig verläuft.



Für Max steht fest: Bei aller Kritik an den Leistungen des früheren Pistenrivalen im Ferrari gibt es für ihn, Verstappen, keinen Grund, die Fähigkeiten von Hamilton in Frage zu stellen.



Ich weiss noch, wie Max während einer Hamilton-Flaute 2024 mit dem launenhaften Mercedes über seinen früheren WM-Rivalen sagte: «Es ist gewiss nicht leicht, sich aufzuraffen, auch vor dem Hintergrund des Team-Wechsels. Aber jedes Mal, wenn sein Auto konkurrenzfähig ist, dann ist auch Lewis sofort zu Stelle.»



«Es gab vielleicht Rennen, in welchen sich sein Auto als schwierig erwiesen hat, Rennen, bei welchen sich Lewis dann sagte – was soll’s. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er nichts von seinen Qualitäten eingebüsst hat.»



Von 2014 bis 2024 haben Lewis Hamilton und Max Verstappen zehn von elf WM-Titeln gewonnen, in die Serie der beiden funkte nur Nico Rosberg dazwischen, 2016.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6