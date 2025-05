Imola-GP vor Aus: Programm, Ticker, TV zum Abschied

​Der Vertrag von Imola als Austragungsort eines Formel-1-WM-Laufs läuft mit Ausgabe 2025 ab. Wir sagen, was die Fans vom Traditions-GP erwarten dürfen, vermutlich dem letzten auf dieser Bahn, auf Jahre hinaus.

Die Formel 1 gastiert am kommenden Wochenende in Imola – und das mit einiger Wahrscheinlichkeit zum letzten Mal. Der Vertrag der Rennstrecke läuft mit Ausgabe 2025 aus. Und dazu kommt: Nur knapp drei Autostunden entfernt findet der Italien-GP in Monza statt.

Muss sich Formel-1-CEO Stefano Domenicali von seinem Heim-GP verabschieden? Der Italiener wurde in Imola geboren. Doch sein Heim-Rennen steht vor dem Aus. Das Rennen könnte 2026 aus dem Kalender fallen.

Domenicali sagte gegenüber dem italienischen Radio RAI: «Es wird immer schwieriger, zwei Rennen im selben Land zu haben, weil das Interesse an der Formel 1 wächst. Das ist eine Situation, mit der wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen müssen. Es ist also schwierig, mit Imola und Monza zusammen lange Zeit im Kalender zu sein.»

Die gute Nachricht für italienische Formel-1-Fans nämlich: Monza hat einen Vertrag bis 2031. Das ist aber gleichzeitig die schlechte Nachricht für Fans des Imola-Rennens, denn: zwei Rennen in einem Land sind, wie schon Domenicali sagt, schwer zu halten.



Lesen Sie hier, worauf sich die Fans in der Emilia-Romagna freuen dürfen, mit einem saftigen Rennprogramm, vielen Übertragungen unserer TV-Kollege, natürlich ist auch unser Live-Ticker am Start – am Samstag, 17. Mai ab ungefähr 15.30 berichten wir vom Abschlusstraining, am Sonntag 18. Mai ab ungefähr 14.00 Uhr vom Grand Prix.





Zeitplan Grosser Preis der Emilia-Romagna in Imola

Donnerstag, 15. Mai

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.35: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

15.15–16.45: F1 Experiences Pit Lane Walk

15.15–16.45: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 16. Mai

08.50–09.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–15.00: Historische Rennwagen

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.25–20.15: Paddock Club Track Tour

19.25–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

19.35: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 17. Mai

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.25: Formel 1 Boxenstopptraining

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (25 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Historische Rennwagen

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.45: Paddock Club Track Tour

17.55: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 18. Mai

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (35 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Historische Formel 1

12.55–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden oder 120 Minuten)





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Freitag, 16. Mai

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training´

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Sebastian Vettel

23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver



Samstag, 17. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

09.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

09.35 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 RTL – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.40 ORF 1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10 ServusTV – GP Emilia-Romagna Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung