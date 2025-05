Villeneuve warnt: Verstappen/Piastri vor FIA ungleich

​Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve mit gewagter Einschätzung: Der elffache GP-Sieger aus Kanada glaubt nicht, dass Max Verstappen und Oscar Piastri von den Regelhütern gleich behandelt werden.

Immer wieder ist davon die Rede, dass die 20 Formel-1-Fahrer von den Rennkommissaren gleich behandelt werden, auch wenn die Regelhüter des Autosport-Weltverbands natürlich das Gegenteil beteuern und nach besten Wissen und Gewissen urteilen.

Der Kanadier Jacques Villeneuve (54), Formel-1-Weltmeister 1997 und elffacher GP-Sieger, stellt im Portal Vision4Sport fest: «WM-Leader Oscar Piastri scheint Druck nichts auszumachen, und er hat mit Mark Webber einen hervorragenden Mentor.»

«Oscar kann sich auf Webber jederzeit verlassen. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Mark für Oscar eine Vaterfigur sei, aber er bringt eine gesunde Balance mit, die Energie zwischen den beiden ist sehr hilfreich.»

«Piastri ist derzeit das Lieblingskind aller. Und wenn etwas geschieht, dann wird er eine Strafe nicht so schnell erhalten wie etwa Max Verstappen. Und das kann im WM-Kampf gewiss nicht schaden.»



Piastri selber hat Lando Norris als seinen wohl gefährlichsten WM-Rivalen bezeichnet, «denn der sitzt im gleichen Auto». Der 161-fache GP-Teilnehmer Villeneuve zieht einen Vergleich zu den früheren Mercedes-Teamrivalen Lewis Hamilton und Nico Rosberg.



Villeneuve: «In der heutigen WM-Konstellation denke ich zurück an Hamilton und Rosberg. Wenn Nico für eine Aktion eine Strafe erhielt, dann war es so, dass Hamilton im folgenden Rennen, für eine vergleichbare Aktion, keine Strafe erhielt.»



«Ich schätze, es liegt in der Natur des Menschen, dass es immer wieder zu solchem Ungleichgewicht kommt, und Piastri ist meiner Meinung nach – wenn die Regelhüter eine Situation abwägen müssen – auf der richtigen Seite.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6