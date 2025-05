Damon Hill zu Ferrari: «Teamchef Vasseur unter Druck»

​Ferrari steht nach einem Viertel der Formel-1-WM 2025 nur auf dem vierten Rang im Konstrukteurs-Pokal, Leader McLaren hat fast drei Mal so viele Punkte eingefahren. Der Druck auf die Scuderia nimmt zu.

Zwischenbilanz bei Ferrari vor dem Heimauftritt in Imola: In den sechs Formel-1-GP konnte nur ein einziger Podestplatz errungen werden, mit Leclerc auf Platz 3 in Jeddah, die Italiener haben 94 Punkte erbeutet, Leader McLaren steht bei 246.

Gewiss, Ferrari hat mit Lewis Hamilton den Sprint von China gewonnen, aber wie der bisherige WM-Verlauf zeigt, was das die Ausnahme der Regel, wonach die Roten einfach nicht schnell genug sind.

Formel-1-Weltmeister Damon Hill beobachtet die Situation genau und sagt im BBC-Podcast Chequered Flag: «Ferrari ist von den Gegnern distanziert worden, und Teamchef Fred Vasseur steht unter Druck.»

«Es gab diese Flitterwochen-Phase zwischen dem Franzosen und Ferrari, als er seine Arbeit 2023 aufnahm, aber nun muss er den Kopf dafür hinhalten, dass die Italiener zu wenig konkurrenzfähig sind.»



«Ohne Williams gegenüber respektlos sein zu wollen: Es sollte basierend auf den vergangenen Jahren nicht passieren, dass Williams-Piloten den Ferrari-Fahrern auf der Nase herumtanzen und sie, wie in Miami, von Albon sogar geschlagen werden.»



«Hut ab vor der Leistung von Williams, doch seien wir ehrlich: Ferrari sollte ein Wörtchen um den Titel mitreden. Davon sind sie weit entfernt.»







Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6