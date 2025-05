Alain Prost über Lewis Hamilton: «Das stimmt nicht»

​Der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost (70) analysiert die Schwierigkeiten des siebenfachen Formel-1-Champions Lewis Hamilton (40). Der Franzose sagt, was ihn derzeit komplett nervt.

Der Sieg im Sprint von China bleibt das 2025er Highlight von Lewis Hamilton im Ferrari. Nach einem Viertel der Formel-1-Saison liegt der erfolgreichste Formel-1-Fahrer nur auf dem siebten WM-Zwischenrang, so hatten sich die Tifosi das im Winter sicher nicht vorgestellt.

Hamilton sollte doch schaffen, was vor ihm die Champions Alain Prost, Fernando Alonso und Sebastian Vettel alle nicht geschafft haben: Weltmeister in Rot zu werden. Aber davon ist der Brite meilenweit entfernt.

Hamilton muss für seine Flaute viel Kritik einstecken, der 105-fache GP-Sieger schwankt bei Interviews zwischen grimmiger Entschlossenheit und Entmutigung, je nach Tagesgeschehen.

Wer sich bei Ferrari umhört, merkt schnell: Der Brite ist hinter den Kulissen Tag und Nacht am Schuften, um sich besser einzubringen, um eher in Einklang zu kommen mit jenen Rennwagen des Typs SF-25, aus dem Charles Leclerc in der Regel die besseren Ergebnisse schöpft.



Auch der 199-fache GP-Teilnehmer Alain Prost hat sich Gedanken gemacht über die Situation von Hamilton. Der inzwischen 70 Jahre alte Franzose, bei 51 Grands Prix siegreich und vier Mal Formel-1-Weltmeister, sagt bei den Kollegen der Sportzeitung L’Équipe: «Die Medien beeinflussen heute die sozialen Netzwerke. Wenn wir denen Glauben schenken, dann hat Lando Norris keine WM-Chance, und Lewis Hamilton hat das gewisse Extra verloren.»



«Ich glaube, diese Wahrnehmung hat auch damit zu tun, dass diese Fahrer sehr offen mit ihrer Lage umgehen. Ich fand es besonders bei Hamilton immer eine seiner Stärken, zu Schwächen zu stehen oder Fehler zuzugeben. Allerdings untergräbt das sein Image in der Öffentlichkeit und vielleicht sogar sein Selbstvertrauen.»



«Die Leute behaupten, er sei am Ende, aber das stimmt einfach nicht – wir haben im Sprint von China gesehen, dass er es noch immer voll drauf hat.»



Als vor einem Jahr bekannt war, dass Lewis Hamilton 2025 in einem Ferrari sitzen würde, warnte Prost: «Grundsätzlich ist das gut für den Sport, weil alle auf Hamilton und Ferrari achten werden. Und ein solcher Wechsel kann für einen Piloten überaus erfrischend wirken. Aber einfach wird das nicht. Hamilton wird bei Ferrari mit einer anderen Arbeitsweise konfrontiert, mit einer anderen Denkweise, und die Medien üben gewaltigen Druck aus.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6