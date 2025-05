Toto Wolff (Mercedes): Zwischenzeugnis vor Imola-GP

​Der Österreicher Toto Wolff liegt mit der Formel-1-Mannschaft von Mercedes-Benz auf dem zweiten Rang im Konstrukteurs-Pokal. Der 53-jährige Wiener zieht vor dem Imola-GP eine Zwischenbilanz.

Nach den Übersee-GP von Australien, China, Japan, Bahrain, Saudi-Arabien und Miami kehrt die Königsklasse nach Europa zurück, zum Grossen Preis der Emilia-Romagna auf der italienischen Traditionsstrecke Imola.

Mercedes-Benz hat bei den ersten sechs Formel-1-GP mit George Russell vier Podestplätze eingefahren: Dritter in Australien und China, Zweiter in Bahrain, erneut Dritter in Miami. Die Marke mit dem Stern liegt in der WM-Zwischenwertung auf Rang 2 hinter McLaren, aber vor Red Bull Racing und Ferrari.

Teamchef und Mitbesitzer Toto Wolff sagt: «Nach einem Viertel der Saison geht es nun nach Imola. Nach den ersten sechs Rennwochenenden können wir folgende Schlüsse ziehen: Wir haben im Vergleich zum Vorjahr Fortschritte erzielt, der W16 ist ein ausgewogeneres Auto als seine Vorgänger, und wir haben mit diesen vier Podestplätzen solide Ergebnisse erzielt. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, wenn wir um Siege mitreden wollen.»

«Wir haben am Lauda Drive in Brackley hart gearbeitet und werden einige Verbesserungen ans Auto bringen. Aber in der Formel 1 ist immer alles relativ, und uns ist klar, dass auch unsere Konkurrenz schneller werden wird. Es wird interessant sein zu erleben, wie sich das alles auf den Rennstrecken auswirkt.»



«Imola ist das erste Heimrennen für Kimi Antonelli. Er ist in Bologna aufgewachsen, nicht weit von Imola, und daher wird das kommende Wochenende für ihn etwas ganz Besonderes sein. Für uns ist es ein Rennen wie jedes andere, in welchem es für das Team 43 Punkte zu holen gibt.»



Die beste Platzierung von George Russell in Imola: Vierter 2022.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6