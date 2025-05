Hülkenberg zu Imola: «Schnell, eng und anspruchsvoll»

Mit gleich drei Rennen am Stück startet der Europa-Teil der Formel-1-Saison. Der deutsche Pilot Nico Hülkenberg freut sich auf das erste Italien-Rennen in Imola – und erklärt, worauf es beim Rennwochenende ankommt.

Beginn der Europa-Saison. Erster Stopp: Imola. Am Wochenende fährt die Formel 1 im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola im Norden Italiens.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg ist in seiner Formel-1-Karriere bislang nur einmal in Imola gefahren: Voriges Jahr 2024. Dabei qualifizierte er sich (noch mit Haas) für Startplatz 10, wurde im Rennen Elfter. Knapp vorbei an den Punkten also. 2023 wurde das Rennen wegen der Flutkatastrophe in der Emilia-Romagna abgesagt, in den Jahren davor fuhr «Hülki» nur wenige Rennen und dabei nicht in Imola. Zwischen 2007 und 2019 fanden auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari gar keine Rennen statt.

Hülkenberg freut sich auf das Rennen: «Ich mag Imola: schnell, eng und anspruchsvoll. Und ich bin froh, dass die europäische Saison nun mit einem weiteren anspruchsvollen Triple-Header beginnt.»

Nach Imola geht es direkt in strammem Takt weiter: Eine Woche später wird in Monaco gefahren, dann in Barcelona. Triple-Header, also drei Rennen am Stück, zum Europa-Auftakt der laufenden Saison.

Hülkenberg: «Wir haben in dieser Saison schon einige Male unser gutes Tempo gezeigt, und jetzt geht es darum, diese Konstanz über das gesamte Wochenende hinweg aufzubauen. Jede Session ist wichtig, und wir müssen uns weiter verbessern und die Chancen, die sich uns bieten, optimal nutzen.»

Hülkenbergs Teamchef Jonathan Wheatley betont: «Imola bietet uns die Gelegenheit, unsere Leistung und unser technisches Set-up auf einer sehr anspruchsvollen und gnadenlosen Strecke zu testen.»

Hülkenbergs Kollege Gabriel Bortoleto kennt die Rennstrecke aus den Nachwuchsserien: «Es ist ein Ort, der deine volle Aufmerksamkeit erfordert – jede Kurve zählt.» Für den Brasilianer ist es sein erstes Imola-Rennen in der Formel 1 – in seiner ersten Formel-1-Saison.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6