Günther Steiners Wunsch-Paarung für Cadillac

Kommende Saison startet mit Cadillac ein elftes Team in der Formel 1. Ex-Teamchef Günther Steiner hat zwei klare Favoriten auf die Cockpits. Wen er ins Team holen würde, wenn der Italiener Cadillac-Chef wäre.

2026 geht mit Cadillac ein elftes Team an den Start. Noch ist nicht offiziell, wer für das neue US-Team fahren und damit das 21. und 22. Cockpit der Formel 1 bekommen wird.

Der frühere Teamchef des bislang einzigen US-Teams Haas, Günther Steiner, sagte im «F1 Explains»-Podcast: «Wenn ich Cadillac wäre, würde ich mich nach erfahrenen Fahrern umsehen. In einem jungen Team ist es am besten, auf Leute mit Erfahrung zu setzen, die dem Team helfen, in Schwung zu kommen und schneller Fortschritte zu machen als Neulinge.»

Dann nennt der Italiener auch Namen: «Für mich wäre das ideale Team Bottas und Sergio Pérez. Die beiden würde ich holen.

Dass eines der beiden Cockpits an den früheren Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez geht, gilt als beschlossen. Offiziell bestätigt ist es aber noch nicht.

Erst kürzlich wurde die Verlängerung des Mexiko-GPs bis 2028 bekanntgegeben. Das Rennen in der mexikanischen Hauptstadt ist traditionell eine Party der «Checo»-Pérez-Fans – ein Hinweis also darauf, dass Pérez der Formel 1 erhalten bleiben könnte.

Als Kandidaten für das zweite Cockpit werden immer wieder Valtteri Bottas (aktuell dritter Fahrer bei Mercedes), Guanyu Zhou (dritter Fahrer bei Cadillac-Motorenlieferant Ferrari), Mick Schumacher (WEC-Pilot für Alpine) oder Colton Herta (IndyCar) genannt.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6