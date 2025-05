Ex-Chef Vowles: Warum Franco Colapinto abliefern wird

Franco Colapinto steht in Imola vor seiner Formel-1-Rückkehr mit Alpine. Sein ehemaliger Chef James Vowles glaubt an seinen früheren Schützling und dessen Stärke. Der Brite schätzt ein: «Er ist unglaublich schnell.»

Er ist zurück! Franco Colapinto fährt bei Imola-GP sein zweites Formel-1-Debüt. Alpine beruft den jungen Argentinier für mindestens fünf Rennen zum Stammfahrer. Bereits im Vorjahr hatte Colapinto sein erstes F1-Debüt absolviert: ebenfalls in Italien (Monza).

Colapinto fuhr seine ersten neun GPs für Williams. Er sprang dort ein, als das britische Team sich vom glücklosen Logan Sargeant getrennt hatte – und er überzeugte. Williams hatte allerdings bereits Carlos Sainz für 2025 verpflichtet. Daher war klar, dass es für Colapinto nur ein Engagement auf Zeit sein würde.

Colapinto wurde Ende der Saison bereits mit einem Engagement bei Alpine in Verbindung gebracht – da hatte der französische Rennstall allerdings bereits Jack Doohan unter Vertrag. Colapinto kam also erst als dritter Fahrer zu den Franzosen – und fährt nun mindestens die nächsten fünf Rennen für Alpine, während Doohan zur Seite treten muss. Diesen Fahrertausch hatte Alpine nach dem Miami-GP offiziell gemacht. Wilde Fahrerrotation bei Alpine! Wer ab dem Silverstone-GP fährt (wenn Colapintos fünf Rennen durch sind), ist noch nicht klar und soll dann entschieden werden.

Williams-Teamchef James Vowles, der Colapinto im Vorjahr die Chance zum Debüt gab, verfolgt den Weg seines ehemaligen Schützlings weiter. Er sagt: «Ich bin der Meinung, dass die Erfahrungen, die man in einem solchen Team sammelt, von unschätzbarem Wert sind. Es ist Zeit auf der Strecke, es ist Zeit in einem schwierigen Umfeld – und wenn man diese Phase übersteht, geht man gestärkt daraus hervor. Franco ist stark, daher denke ich, dass er in dieser Phase noch am richtigen Ort ist.»

Dass Colapinto auf Knopfdruck und unter Druck liefern kann, bewies er im Vorjahr. Er sammelte fünf Punkte, allerdings verunfallte er auch mehrfach. Der Argentinier war vor seinem Wechsel zu Alpine Teil der Williams-Akademie zur Nachwuchsförderung, musste diesen Platz nun aufgeben.

Vowles: «Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer mit Alpine machen konnten, weil es seine beste Chance auf ein Cockpit ist, für 2025 oder vor allem für 2026.» Dann tritt ein neues Reglement in Kraft. «Ich bin stolz darauf, dass er Teil unserer Akademie war und dass wir eine Verantwortung dafür tragen, dass er heute an den Start geht. Was man bei uns gesehen hat, ist, dass er sehr schnell auf Geschwindigkeit gekommen ist. Er ist unglaublich schnell, daher denke ich, dass er unabhängig von der Frist, die sie ihm gesetzt haben, in dieser Zeit gute Arbeit leisten wird.» Vowles dürfte aber wohl auch hoffen: nicht zu gut. Schließlich ist der frühere Schützling nun Konkurrent.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6