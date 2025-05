Ferrari-Chef Frédéric Vasseur: Der Plan für Imola

Vor dem ersten von zwei Formel-1-Heim-GPs für Ferrari in Imola hat man sich bei der Scuderia intensiv auf das Rennen in der Emilia-Romagna vorbereitet. Der Druck auf Fahrer und Teamchef ist enorm.

Ferrari kehrt nach Hause zurück – und der Druck ist groß.

Nach sechs Übersee-Rennen beginnt der bei hiesigen Formel-1-Fans herbeigesehnte Europa-Teil der Saison. Und für Ferrari steht beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola am Wochenende das erste von zwei Heimrennen an.

Doch die Lage bei den Roten könnte rosiger sein. Die Scuderia steht nach sechs Rennwochenenden nur an Rang 4 der Team-WM, Charles Leclerc ist in der Fahrer-Wertung Fünfter, Lewis Hamilton Siebter. Ferrari fährt seinen eigenen großen Erwartungen hinterher.

Das Auto – nicht schnell genug. Der Neuzugang in Form eines siebenmaligen Weltmeisters – noch nicht eingelebt. Dazu hin und wieder Pech wie zum Beispiel mit der Doppel-Disqualifikation in China.

Lewis Hamilton kam (in GPs) nicht über Platz 5 in Bahrain hinaus, Leclerc stand in Saudi-Arabien immerhin einmal auf dem Podium und holte zwei vierte Plätze. Einzige Sternstunde: Der Sprint-Sieg von Hamilton in China.

Jetzt im Imola beginnen die Wochen der Wahrheit für Ferrari: Drei Europa-Rennen am Stück. Und das erste davon auch noch vor heimischen Fans in Italien. Geht es endlich bergauf?

Teamchef Frédéric Vasseur: «Seit dem letzten Grand Prix haben wir in Maranello hart gearbeitet und jedes Detail für den nächsten Grand Prix vorbereitet.» Zwischen dem GP in Miami mit Platz 7 und 8 für Ferrari und dem nun startenden Imola-Wochenende lag eine rennfreie Woche für Arbeiten in der Fabrik.

Das Ziel: «Das Potenzial unseres Pakets maximieren, damit Charles und Lewis auf der anspruchsvollen Strecke, auf der wir auch auf die Unterstützung unserer Heimfans zählen können, ihre beste Leistung zeigen können.»

Zum Imola-Rennen dürften die meisten Teams eine Reihe Upgrades mitbringen. Die Entfernungen zu den Fabriken sind kürzer (für Ferrari in Imola sogar sehr kurz), dazu steht nach Miami wieder ein konventionelles Wochenende mit drei Trainings an. Allerdings sind die neuen Teile bei Ferrari eher «kleine Upgrades», wie Vasseur sagte. Ab dem Spanien-Rennen zwei Wochenenden später gelten neue Regeln für die Flügel.

Für Hamilton wird das Imola-Rennen ein besonderes, nämlich sein erster Grand Prix in Italien als Fahrer eines italienischen Teams. Der Brite wechselte im Winter von Mercedes zu den Roten.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6