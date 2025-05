Startschuss für neue Strecke: Sainz fährt in Madrid

Erst im kommenden Jahr fährt die Formel 1 auf einer neuen Strecke in Madrid. Die Bauarbeiten gingen gerade erst los – aber schon nächsten Monat fährt Carlos Sainz mit einem Formel-1-Boliden über einen Teil der Piste.

Ein paar Premieren-Meter werden schon im Sommer 2025 auf der neuen Rennstrecke in Madrid gefahren. Dort soll ab 2026 der Spanien-GP steigen – und schon diesen Juni fährt ein Formel-1-Pilot erstmals über zumindest einen Teil der Rennstrecke.

Williams-Pilot Carlos Sainz ist Botschafter des neuen Spanien-GPs in Madrid auf der noch zu bauenden Strecke «Madring» – und er wird nach dem anstehenden Triple-Header (Imola, Monaco, Barcelona) eine Demo auf dem Streckengelände fahren. Am 7. Juni steigt auf dem Gelände im Nordosten Madrids nahe des Flughafens Barajas eine «Homecoming Roadshow». Die Rennstrecke selbst ist noch nicht asphaltiert, Sainz wird am Rande des Geländes eine Runde drehen. Ein Teil der befahrenen Piste ist aber eine Passage zwischen den künftigen Kurven 3 und 4.

Ende April war offiziell der Startschuss für die Bauarbeiten gegeben worden, bereits fürs nächste Jahr ist das erste Rennen geplant. Ein knapper Zeitplan – der die Frage aufwirft, ob das Streckengelände rechtzeitig für den Herbst 2026 fertig wird. Bei Baubeginn schwenkte Carlos Sainz die Zielflagge mitten im Nirgendwo.

Nun will der Veranstalter offenbar ein Zeichen setzen, dass es vorangeht – ausgerechnet wenige Tage nach dem diesjährigen Formel-1-GP von Spanien, der in Barcelona stattfindet (1. Juni). Im kommenden Jahr werden dann zwei Rennen in Spanien stattfinden – sofern in Madrid alles nach Plan fertig wird. Die Strecke mit dem Namen «Madring» soll 5,4 Kilometer lang werden, 22 Kurven haben, darunter auch Steilkurven.

Neben Sainz sind auch Red Bull-Junior Pepe Martí (aktuell in der Formel 2 für Campos) und Mari Boya (Formel 3 für Campos) dabei. Sainz wird einen Boliden seines Teams Williams fahren. Allerdings nicht den aktuellen, sondern den FW45 aus der Saison 2023. Die Ausfahrten mit aktuellen Autos sind strikt reglementiert. Den FW45 ist Sainz allerdings zuvor nie auf der Rennstrecke gefahren: 2023 war Sainz noch bei Ferrari.

Sainz: «Madrid ist meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen und habe in dieser Stadt mit dem Kartfahren begonnen. Die Chance, in meiner Heimatstadt einen Formel-1-Wagen zu fahren, ist für mich ein Traum, der wahr wird.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6