Alpine-Neuling Franco Colapinto: Hoffen auf Monaco

Franco Colapinto in Imola: Am Rand der Strecke stehen Gebäude, Fans schauen von dort aus zu

Franco Colapinto ersetzte bei Alpine Jack Doohan. Im Formel-1-Grand-Prix in Imola konnte der Argentinier noch nicht glänzen, er hofft jetzt auf das nächste Rennen in Monaco – warnt aber auch vor der Herausforderung.

Franco Colapinto soll es besser machen als Jack Doohan – dafür bleiben ihm noch vier Rennen. Der junge Argentinier, der zunächst einmal nur für insgesamt fünf Rennen als Ersatz für den bisherigen Alpine-Piloten Jack Doohan geholt wurde, liegt aktuell in der WM-Wertung hinter seinem Vorgänger. Beide haben null Punkte, aber bei Punktgleichheit zählt die bislang höchste Platzierung. Da hat Colapinto nur Platz 16 zu bieten, Doohan immerhin einen dreizehnten Platz.

Colapinto verunfallte bei seinem Debüt in Imola im Qualifying kurz vor Ende der ersten Session in Kurve 3/4, kam im Rennen nicht in die Top-15.

Das Pech für Colapinto: Er kam vor dem virtuellen Safety-Car zum Reifenwechsel, das durch den Ausfall von Esteban Ocon ausgelöst wurde. Seine Konkurrenten kostete der Stopp dann also weniger Zeit, Colapinto war im Nachteil.

Colapinto: «Das hat mich in eine sehr schwierige Situation gebracht, da ich bereits acht Runden auf den Reifen hatte und ein wenig Mühe hatte, mit dem Tempo der Jungs mitzuhalten, die unter der VSC auf neue Reifen gewechselt hatten.»

Im ersten Versuch konnte er also noch nicht an seinem Vorgänger vorbeiziehen. Colapinto hofft aber, dass es auf anderen Strecken für ihn und sein Team besser laufen wird: «Ich denke, dass bessere Strecken auf uns zukommen, insbesondere Monaco.»

Allerdings ist es für ihn auch eine große Herausforderung: Es ist erst sein zweites Rennen im Alpine. Colapinto über den Kurs durchs Fürstentum: «Das ist ein Ort, der sehr viel Selbstvertrauen erfordert. Ich bin noch nicht ganz so weit, ich lerne jedes Mal, wenn ich im Auto sitze, mehr dazu, also werde ich daran arbeiten und freue mich auf das nächste Wochenende.» Die Strecke in Monaco ist eng, die Wände immer nah und ein kleiner Fehler wird dort schnell bestraft.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6