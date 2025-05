Hamilton (Ferrari): Strafe in Monaco, 3 Ränge zurück!

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Monaco (wie in Imola) Startplatz 4 erkämpft. Nach der spannenden Quali kam der Hammer der Rennkommissare: Verstappen aufgehalten, drei Ränge zurück!

Was für ein Tag für Lewis Hamilton! Der siebenfache Formel-1-Champion setzte im dritten freien Training seinen Ferrari beim Casino rechterhand in die Leitschienen, daraufhin gab es sehr viel Arbeit bei der berühmtesten Scuderia der Welt – Nase gewechselt, neuer Frontflügel, neue Aufhängung rechts vorne, Getriebe samt Hinterradaufhängungen gewechselt.

Die flinken Mechaniker schafften die Arbeit rechtzeitig, damit der 105-fache GP-Sieger an der Quali teilnehmen konnte, und Hamilton zeigte eine solide Leistung: vierter Startplatz, wie eine Woche zuvor im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola.

Aber noch während der Quali flackerte über die Schirme: Untersuchung gegen Hamilton, weil er Max Verstappen übel aufgehalten hatte, zum Schluss des ersten Quali-Segments.

Der Schuldige war dieses Mal Hamiltons Renningenieur Riccardo Adami: Der Italiener warnte Lewis am Funk, dass Verstappen auf einer schnellen Runde nahe, dann aber kam Entwarnung, Max sei langsamer geworden. Doch das stimmte gar nicht. Auf einmal schoss Verstappen heran, und Hamilton stöhnte: «Das musst du mir doch sagen!»



Kurz vor 18.00 Uhr mussten sich Lewis Hamilton und Vertreter von Ferrari bei den Rennkommissaren erklären. Danach kamen Nish Shetty (Singapur), Loic Bacquelaine (Belgien), Tonio Liuzzi (Italien) und Jean-Francois Calmes (Monaco) zum Schluss: Auch wenn eine missglückte Kommunikation zwischen Kommandostand und Rennwagen den grössten Anteil an der Blockade hatte, war von einer Strafe nicht abzusehen – Hamilton muss drei Ränge zurück und wird den Grand Prix nicht als Vierter in Angriff nehmen, sondern als Siebter!



Bevor die Strafe bekannt wurde, sagt der Engländer über seine Quali: «Seit Imola spüre ich den Rennwagen viel besser. Ich hatte wirklich Spass am Fahren.»



«Wie wir das Rennen nun in Sachen Strategie anpacken wollen, weiss ich noch nicht. Vor einem Jahr hatten wir kurz nach dem Start rote Flagge, die Fahrer haben alle Reifen gewechselt und sind dann ohne weiteren Stopp Richtung Ziel gefahren. Das war öde.»



«Aus dieser Sicht finde ich es spannend, wenn wir zwei Pflichtstopps haben. Ich habe mir dafür zwei Sätze harter Reifen zur Seite gelegt, während Charles auf zwei mittelharte Sätze spekuliert. Ich hoffe, wenn wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen gehen, können wir so oder so einen Unterschied machen. Mal sehen, wie im Grand Prix die Karten gemischt werden.»





Qualifying, Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,954 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,063

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,129

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,382

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,669

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:10,923

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,924

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,942

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,129

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,213

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,362

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:11,415

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,596

14. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, ohne Zeit

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,902

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,979

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,994

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,563

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,597