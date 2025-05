Lewis Hamilton in Monaco: «Die beste Achterbahnfahrt»

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton war am Trainingsfreitag erstmals in einem GP-Ferrari in Monte Carlo unterwegs. Danach gestand der Brite: Er kann bei der Linienwahl und auf der Bremse noch etwas Zeit finden.

Bereits vor dem Start des Rennwochenendes in Monte Carlo schwärmte Lewis Hamilton: «Das Rennen hier ist etwas ganz Besonderes und ich kann es kaum erwarten, das erste Mal im Ferrari auf diesen Strassen auszurücken.»

Am Trainingsfreitag startete der siebenfache Champion vorsichtig ins Wochenende. In der ersten Stunde blieb er den Leitplanken fern und legte die 3,337 km in 1:12,690 min zurück. Damit war er deutlich langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc, der den berühmt-berüchtigten Strassenkurs in 1:11,964 min umrundete und damit 0,726 sec schneller als der GP-Rekordsieger.

Im zweiten Training war Hamilton sehr viel näher dran. Leclerc, der erneut der Schnellste von allen war und die Bestmarke auf 1:11,355 min drückte. Hamilton fehlten am Ende des Tages nur 0,105 sec auf die Zeit des Teamkollegen, und der 40-jährige Brite erklärte selbstkritisch: «Ich denke, ich kann meinerseits bei der Linienwahl und auf der Bremse noch etwas Zeit finden. Da ist zum Beispiel in der ersten Kurve noch eine Zehntel drin.»

«Auf der gesamten Runde gibt es da und dort noch etwas Zeit zu finden. Am Auto selbst muss nicht viel angepasst werden. Das sind nur kleine Dinge», schilderte Hamilton, und schwärmte: «Es ist einfach die coolste Rennstrecke überhaupt, so viel Spass hat man sonst nirgends, egal, in welchem Auto man sitzt. Natürlich hilft es, wenn es ein schnelles auto ist, aber es ist ganz allgemein die beste Achterbahnfahrt des Jahres.»

2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415