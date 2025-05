Oscar Piastri (3.): «Mehr Wände denn je geküsst»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri streifte im Qualifying von Monte Carlo die Leitplanken. Der McLaren-Hoffnungsträger musste sich am Ende mit dem dritten Platz begnügen, sein Teamkollege Lando Norris fuhr auf die Pole.

Oscar Piastri hatte im Leitplanken-Labyrinth von Monte Carlo sichtlich Mühe, der Streckenbegrenzung fern zu bleiben. Der Australier aus dem McLaren-Team streifte die Leitplanken und hatte Glück im Unglück, er konnte das Abschlusstraining beenden.

Der WM-Leader, der in diesem Jahr bereits vier Rennen für sich entschieden hat, musste sich jedoch mit dem dritten Platz begnügen, 0,175 sec fehlten ihm auf die Pole-Zeit, die sein Teamkollege Lando Norris in den Asphalt des berühmten Strassenkurses gebrannt hatte.

«Das war intensiv», gestand Piastri nach der Zeitenjagd, und ergänzte: «So wie immer hier in Monaco. Ehrlich gesagt, erinnerte es ich sehr an das vergangene Jahr. Die erste Runde fühlte sich gut an, aber im zweiten Umlauf habe ich mich in der Hafenschikane einen Fehler gemacht und etwas Zeit liegen lassen.»

«Es wäre aber eh schwierig geworden, Lando heute zu schlagen, er hat das wirklich gut gemacht. Aber ich bin dennoch ziemlich glücklich, denn mein Wochenende verlief bisher ziemlich chaotisch, deshalb bin ich froh, dass ich eine Runde geschafft habe, mit der ich zufrieden bin, und der dritte Platz ist ein vernünftiges Ergebnis», gestand der sechsfache GP-Sieger.

Gleichzeitig erklärte er selbstkritisch: «Ich glaube, ich habe an diesem Wochenende mehr Wände denn je geküsst, es lief nicht wie erwartet, ich hatte Mühe, einen guten Rhythmus zu finden. Im Qualifying war ich sehr viel glücklicher mit dem Gefühl im Auto.»

Qualifying, Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,954 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,063

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,129

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,382

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,669

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:10,923

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,924

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,942

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,129

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,213

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,362

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:11,415

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,596

14. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, ohne Zeit

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,902

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,979

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,994

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,563

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,597