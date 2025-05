Isack Hadjar (Racing Bulls/6.): «So was von dumm!» 24.05.2025 - 11:30 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Isack Hadjar in Monte Carlo

​Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar lernt in Monaco auf die harte Tour: Im Formel-1-Rennwagen ist höchste Präzision gefragt, sonst geht’s sofort in die Leitschienen. Der Pariser: «Ich bin so was von dumm.»