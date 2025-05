Monaco-Favoriten: Das erwartet Rookie Kimi Antonelli

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli ist an diesem Wochenende zum ersten Mal im Formel-1-Auto auf dem Strassenkurs von Monaco unterwegs. Der Mercedes-Pilot erklärt, von welchen Gegnern er am meisten Gegenwind erwartet.

In dieser Saison absolviert Kimi Antonelli viele Premieren. Eine davon steht am aktuellen Rennwochenende an, denn der Mercedes-Hoffnungsträger ist erstmals in einem GP-Renner auf dem berühmten Strassenkurs von Monaco unterwegs. Nachdem der Teenager seine ersten 66 Runden in den Strassen von Monte Carlo absolviert hatte, erklärte er: «Es macht ziemlich viel Spass, hier im Formel-1-Auto Gas zu geben.»

Und das, obwohl der 18-Jährige aus Bologna keinen einfachen Auftakt ins Wochenende erlebt hat. «Es war etwas schwierig für mich, die richtige Balance mit dem Auto zu finden und ich schaffte es nicht, das Beste aus den Reifen zu machen», gestand er.

Und Antonelli berichtete: «Wir haben in den ersten beiden Sessions viel ausprobiert, um das Aufwärmen der Gummis zu verbessern. Aber es war dennoch schwierig, auf der ersten Runde das richtige Arbeitsfenster zu finden. Dennoch konnte ich bisher viel lernen und ich freue mich schon aufs Qualifying, in dem wir richtig ans Limit gehen werden.»

Mit Blick auf die Konkurrenz ergänzte der Sternfahrer: «Ferrari sah bisher sehr stark aus, wir wissen auch, dass McLaren seit Saisonbeginn vorne mitfährt. Es wird also nicht einfach. Aber man weiss auch nie, mit welcher Motor-Power und welcher Spritmenge die Gegner unterwegs sind. Auch deshalb konzentrieren wir uns auf uns selbst und versuchen, uns ständig zu steigern.»

Die ersten Trainingszeiten fielen verhalten aus, das lag aber auch daran, dass beide Fahrer weder auf einer Runde noch mit mehr Sprit an Bord einen sauberen Run absolvieren konnten. Im ersten Training landete Antonelli auf Platz 11, acht Zehntel fehlten ihm auf die Bestzeit von Charles Leclerc. In der zweiten Session verkürzte er seinen Rückstand auf den Lokalmatador, der wiederum der Schnellste war, auf knapp sechseinhalb Zehntel. Im dritten Training war er der Zehntschnellste. Auf die Spitzenzeit von Leclerc fehlte ihm etwas mehr als eine Sekunde.

3. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,953 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,233

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,243

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,398

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,516

06. Alex Albon (T), Williams, 1:11,668

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,814

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,893

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:11,952

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,013

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,066

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,101

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,125

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,194

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,202

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,251

17. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,271

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,499

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,601

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,851