Max Verstappen: «Dann gibt es nichts zu holen»

Formel-1-Champion Max Verstappen feierte seinen ersten GP-Sieg in Barcelona. Der Red Bull Racing-Star spricht vor dem Start ins Spanien-Wochenende über seine Siegchancen und die strengeren Flügel-Regeln.

Wenn Max Verstappen zur Medienrunde bittet, wird es voll in der Energy Station, wie das Formel-1-Motorhome der beiden Red Bull-Rennställe von allen Fahrerlager-Dauergästen genannt wird. Der vierfache Weltmeister hat sich längst an den Trubel gewöhnt, der um seine Person gemacht wird. Und er bleibt trotz der vielen Mikrophone, Aufnahmegeräte und Mobiltelefone, die vor ihm ausgebreitet werden und jedes seiner Worte auffangen, gelassen.

In Barcelona muss er sich natürlich zu den neuen, strengeren Belastungstests für die Frontflügel äussern, die dafür sorgen sollen, dass sich die Flügel bei Gebrauch weniger verbiegen. «Ich glaube nicht, dass sie viel verändern werden. Natürlich beeinflussen die Vorgaben die Balance des Autos, aber in unserem Fall ist das nicht so schlimm, ich erwarte keine grossen Gewinne oder Verluste bei den Teams», winkt der Titelverteidiger ab.

Zur Frage, ob er Barcelona vermissen werde, sollte das Rennen nach 2026 nicht mehr im WM-Kalender sein, sagt der 27-Jährige: «Ich mag es, hier auszurücken. Es ist eine sehr gute Piste, die viel Fahrspass bietet. Im Rennen ist es etwas schwieriger, aber generell macht sie viel Spass und es wäre ein Verlust – natürlich für uns Fahrer, aber auch für die Fans, denen hier eine gute Formel-1-Erfahrung geboten wird.»

Mit Blick auf seine Sieg-Chancen auf der Rennstrecke, auf der er 2016 seinen ersten GP-Triumph gefeiert hat, erklärt er bescheiden: «Natürlich war das Rennen in Imola sehr positiv, aber ich weiss nicht, ob sich der Auftritt von dort hier wiederholen lässt. Wir werden natürlich unser Bestes geben, aber ich weiss nicht, ob wir in Imola stark waren oder. McLaren etwas schwächer. Das ist wirklich schwer zu sagen.»

Dass er in diesem Jahr seine vorerst letzte WM-Chance haben könnte, will der ehrgeizige Formel-1-Star nicht bestätigen: «Wer weiss schon, ob wir im nächsten Jahr nicht eine noch bessere Chance haben werden. Und um den Titel zu holen, brauchst du das richtige Auto. Wenn du das nicht hast, dann gibt es auch nichts zu holen.»

Genauso nüchtern erklärt Verstappen auf die Frage, ob er weiter an seine WM-Chance glauben will: «Ich gebe einfach bei jedem Rennwochenende mein Bestes. Da geht es weniger darum, ob man daran glaubt. Ich weiss, dass ich mein Bestes gebe, wenn ich auf die Strecke fahre. Wenn das Auto gut genug ist, um auf den fünften Platz zu fahren, dann will ich den fünften Platz erreichen. Wenn es siegfähig ist, werde ich den Sieg verfolgen. Ganz ehrlich, das ist eine ziemlich simple Angelegenheit.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6