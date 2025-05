Carlos Sainz: «Es war wirklich sehr, sehr schlecht»

Williams-Pilot Carlos Sainz war einer der zehn Formel-1-Stars, die in Monaco Punkte sammeln konnten. Dennoch übte er hinterher harte Kritik am Rennen. Auch in Barcelona betonte er: «Ich war noch nie so enttäuscht.»

In Monte Carlo fuhr Carlos Sainz als Elfter los und kam am Ende als Zehnter ins Ziel. Damit sammelte der frühere Ferrari-Pilot einen frischen WM-Zähler. Zufrieden war er aber nicht. Er forderte Änderungen, damit das Rennen auf dem berühmten Strassenkurs nicht so langsam und langweilig ausfällt wie das jüngste Kräftemessen im Fürstentum.

Dabei war sein Williams eines der Teams, das angesichts der beiden Pflicht-Boxenstopps, die neuerdings vorgeschrieben wurden, eine Strategie wählte, die das Feld zur Schleichfahrt zwang. Dies tat der Rennstall als Reaktion auf das Racing Bulls-Duo, bei dem der eine Fahrer jeweils das Feld einbremste, um dem Teamkollegen einen Stopp ohne Positionsverlust zu ermöglichen.

Sainz schimpfte, dass er so nicht Rennfahren wolle, und er stellte klar: «Das macht keinen Spass.» In Barcelona erklärte der Spanier rückblickend: «Ich bin offen für Änderungen, die für mehr Spannung am Sonntag sorgen, denn ich will weiterhin in Monaco Gas geben und versuchen, zu überholen. Ich will den Druck und die Aufregung beim Start und bei den Boxenstopps spüren.»

«Ich stimme Lando (Norris, Anm.) zu, dass man dem Qualifying vielleicht mehr Gewicht verleihen sollte, weil es dort so wichtig ist. Aber wir brauchen Lösungen, damit das Rennen am Sonntag besser wird. Denn ehrlich gesagt war der Sonntag diesmal schmerzlich. Das ganze Mittelfeld war so langsam unterwegs, das war wirklich sehr, sehr schlecht. Das war wohl die langsamste Fahrt in einem GP-Auto, die ich je bestritten habe», ergänzte der Spanier.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6