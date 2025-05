Lando Norris, McLaren: «Das macht mich stolz wie nie»

​Mit einem blitzsauberen Sieg in Monaco hat der Engländer Lando Norris zu WM-Leader Oscar Piastri aufgeschlossen – nur noch drei Punkte Rückstand. Norris schwärmt in Spanien von Monaco.

Lando Norris hat in Monaco alles richtig gemacht: Sieg von der Pole-Position, Abstand zum WM-Führenden Oscar Piastri eingedampft auf drei Zähler, das macht Mumm fürs GP-Wochenende von Spanien. Lando: «Ich empfang es als grosse Ehre, am Fürstentisch zu sitzen Sonntagabend, das war sehr schön.»

«Rückblickend ist ein Sieg in Monte Carlo einzigartig. Es war vielleicht nicht mein am härtesten erkämpfter Sieg. Aber wenn ich den Druck angucke, am Samstag auf der Pole zu stehen und das dann am Renntag nachzulegen, dann bedeutet mir dieser Erfolg sehr viel. Dieser Sieg macht mich stolz wie nie. Und wenn ich eines Tages auf meine Karriere zurückblicken werde, dann wird das immer eine Leistung sein, die mir besonders lieb ist.»

«Die Leute sagen, ich sei in Monaco so ruhig gewesen. Aber glaubt mir, im Cockpit sah das anders aus! Denn jeder wusste, wie wichtig das Abschlusstraining ist, und ich wollte unbedingt die Pole erringen. Ich fühlte grosse Erleichterung, als ich das geschafft hatte, aber nicht für lange, denn dann war mir klar – ich muss das jetzt im Grand Prix noch umsetzen.»



An die feine Leistung von Monaco will der 25-jährige Engländer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya anknüpfen. Der sechsfache GP-Sieger sagt im Fahrerlager der spanischen Rennstrecke: «Grundsätzlich mache ich mir keine Sorgen, auch nicht wegen der neuen Vorschriften bezüglich des Frontflügels. Das ändert an unserer Arbeitsweise nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich bei der Abstimmung des Rennwagens anders vorgehen werde.»



«Ich komme auch nicht nach Spanien mit der Denke – ich habe hier alles im Griff. Der Sieg in Monaco war schön, aber ich kann nur dann an einen weiteren Erfolg denken, wenn ich auch hier alles richtig mache.»



Ein Drittel der Saison ist vorbei, und Lando zieht Zwischenbilanz: «Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe – mit 95 Prozent meiner Rennleistungen bin ich happy, aber die Quali war ein stetes Auf und Ab. Es ist knifflig, immer das Beste aus dem Wagen zu holen, mit dem Vorjahresmodell fand ich das einfacher. Ich arbeite mit meinen Leuten unablässig daran, das zu verbessern.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6