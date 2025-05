Oscar Piastri über Max Verstappen: «Weniger brutal»

​Der Australier Oscar Piastri (24) ist als WM-Leader nach Spanien gereist. Der McLaren-Fahrer vergleicht seinen Fahrstil mit jenem des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen.

Die Ausgangslage vor dem GP-Wochenende von Spanien: Oscar Piastri hält die WM-Führung, mit 161 Punkten, sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris ist dank seines Sieges in Monte Carlo bis auf drei Punkte herangerückt (158), Formel-1-Champion Max Verstappen hält sich auf Schlagdistanz (136).

Der inzwischen sechsfache GP-Sieger Piastri musste sich in Imola eine Lektion erteilen lassen von Verstappen – in der ersten Kurvenkombination presste sich der Niederländer unwiderstehlich vorbei und fuhr zum Sieg.

Piastri, auf diese Szene angesprochen: «Ich habe daraus gelernt, dass ich später bremsen muss, wenn ich eine Führung behalten will.»

Vielleicht achtete der Schützling von GP-Veteran Mark Webber in jenem Moment auch zu sehr auf George Russell und zu wenig auf Verstappen.



Wenn wir die Spitzenpiloten beobachten, dann erkennen wir viel Anerkennung zwischen Piastri und Verstappen. Körpersprache, und auch Aussagen hören sich anders an als zwischen Verstappen und Norris.



Piastri ist von meinem Kollegen Andrew Benson von BBC Sport gefragt worden, wie er seinen Fahrstil vergleichen würde mit jenem von Verstappen. Oscar antwortet: «Ich würde sagen, wir haben im Ansatz die gleiche Vorgehensweise, auch wenn ich in der Ausführung möglicherweise weniger brutal bin als Max.»



«Ich erlebe die Duelle zwischen uns als auf Augenhöhe, wir verteidigen uns beide sehr entschlossen, wir gehen dabei keine Kompromisse ein, und dabei kämpfen wir teilweise durchaus grenzwertig.»



«Ich versuche bei Rad an Rad-Duellen grundsätzlich immer, fair zu bleiben. Aber der Grat ist schmal zwischen hartem Motorsport und einem Fuss über der Grenze. Es ist nicht immer leicht, da die richtige Balance zu finden.»



«Ich spüre zwischen Max und mir viel gegenseitigen Respekt. Wir wissen beide, was wir vom Anderen erwarten können. Und dieser Eindruck hat sich bei unseren Zweikämpfen 2025 verfestigt.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6