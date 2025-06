Max Verstappen in Kanada: Suche nach dem guten Gefühl

Max Verstappen in Kanada

​Formel-1-Champion Max Verstappen fuhr im ersten Kanada-Training Bestzeit, im zweiten monierte er ein Auto, das zu viel hüpft und schlecht bremst. Dennoch spricht der Niederländer von einem guten Tag.

Was ist dieser erste Trainingstag wert für Red Bull Racing-Star Max Verstappen? In den ersten 60 Trainingsminuten war der vierfache Champion der schnellste Mann auf der Bahn, in der zweiten Trainingsstunde sprang hingegen nur noch Platz 9 heraus, eine gute halbe Sekunde hinter dem Schnellsten, Mercedes-Fahrer George Russell.

Max Verstappen sagt über die RBR-Darbietung auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: «Der Tag war ziemlich okay. Ich war mit dem Auto im ersten freien Training zufrieden, obwohl es im zweiten freien Training etwas schwieriger zu fahren war.»

«Wir haben etwas von der Balance des Autos verloren, also müssen wir dem auf den Grund gehen, aber wenn wir am Samstag das gute Gefühl des ersten freien Trainings zurückbekommen, dann sieht es gut aus für uns. Alles in allem war das ein positiver Tag für uns.»

In den vergangenen drei Kanada-GP ist Max jedes Mal aus der ersten Startreihe losgefahren, 2022 und 2023 von der Pole, 2024 von Startplatz 2. Daraus hat er drei Siege in Folge gemacht.



Mit Blick auf das Qualifying sagt Max: «Am Samstag werden wir sehen, wie das läuft. Wir haben ein weiteres freies Training, in dem wir die Kurve kriegen können. Wir wollen den Wagen ins gute Arbeitsfenster zurückbringen und dann wird sich zeigen, wo wir im Qualifying stehen.»



WM-Leader Oscar Piastri hatte gewarnt: «Aufgepasst! Mit Max musst du immer rechnen …»





2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821