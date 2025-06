Lance Stroll nach Crash im Heimspiel: Keine Schmerzen

Lance Stroll erlebte am Trainingsfreitag in Kanada ein enttäuschendes Formel-1-Comeback

Für Lance Stroll war das 2. Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve schnell gelaufen. Der Aston Martin-Pilot setzte seinen GP-Renner in die Mauer. Immerhin: Nach dem Eingriff am rechten Handgelenk ist er schmerzfrei.

Den neunten Grand Prix der Saison hatte Lance Stroll verpasst, Schmerzen im rechten Handgelenk, die ihn schon länger quälten, zwangen ihn dazu, die Teilnahme am Rennen in Spanien abzusagen. In den darauffolgenden Tagen wurde er behandelt und nach ein paar Probe-Runden in einem alten Formel-1-Renner auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet vermeldete das Aston Martin Team: Der Kanadier würde pünktlich zum Heimspiel wieder in die Königsklasse zurückkehren.

Der Start ins Wochenende von Melbourne verlief allerdings verhalten. Stroll drehte im ersten Training 25 Runden auf dem Circuit Gilles Villeneuve und belegte am Ende den 15. Platz auf der ersten Zeitenliste. Sein Teamkollege Fernando Alonso war auf seinem schnellsten Umlauf 0,231 sec schneller als der Lokalmatador und schaffte es damit auf Platz 12.

Am Nachmittag fiel der Einsatz von Stroll dann sehr kurz aus. Die session war keine zehn Minuten alt, da war sie für den 26-Jährigen gelaufen. Denn bei seinem ersten schnellen Umlauf küsste er die Mauer auf der linken Seite am Kurvenausgang von Turn 7 – danach wurde er angewiesen, seinen grünen GP-Renner am Streckenrand abzustellen.

«Das war die erste Runde, deshalb ist schwer zu sagen, ob die Set-up-Änderungen, die wir nach dem ersten Training vorgenommen haben, auch die gewünschte Wirkung gezeigt haben», erklärte er hinterher trocken. «Aber das Auto fühlte sich gut an.« Er habe auch keine Schmerzen gehabt, erklärte er auf Nachfrage knapp.

2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821