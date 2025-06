Lewis Hamilton, Ferrari/8.: «Fabelhaft ist das nicht»

​Nach dem Unfall von Charles Leclerc im ersten Kanada-Training ruhte die ganze Arbeit mit der Abstimmung und den Reifen bei Ferrari auf den Schultern von Lewis Hamilton. Der hält sich bedeckt.

Kein Team hat am Circuit Gilles Villeneuve mehr Fans als Ferrari, was zum Teil daran liegt, dass Montreal eine Stadt mit vielen Menschen ist, deren Ursprung auf italienische Einwanderer zurückgeht.

Aber auch die kanadischen Tifosi sollten die Erwartungen nicht allzu hoch setzen: Übler Crash von Charles Leclerc im ersten Training, damit Zuschauer im zweiten; danach musste Lewis Hamilton die ganze Arbeit der Scuderia tragen, was die Abstimmung des Rennwagens angeht und die Arbeit mit den Reifen – und der Engländer wirkt nicht besonders angetan.

Der siebenfache Formel-1-Champion nach P5 im ersten Training und P8 im zweiten: «Also fabelhaft ist das nicht. Ich liebe es, hier zu fahren, und das Publikum war heute fantastisch, aber das Auto ist ganz anders als das, was ich in der Vergangenheit hier erlebt habe.»



«Ich schätze, das erste Training war ganz in Ordnung, danach haben wir einige Änderungen am Wagen vorgenommen. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das Auto schneller sein würde, doch in Wahrheit waren wir langsamer, oder unsere Rivalen wurden erheblich schneller, vielleicht auch beides.»



«Wir werden im dritten Training einige Änderungen vornehmen müssen, denn in der zweiten Trainingsstunde neigte die Hinterachse immer wieder zum Blockieren.»



«Schwer zu sagen, was in der Quali möglich sein wird. Vor dem Hintergrund des zweiten Trainings wird es ein hartes Stück Arbeit, in Q3 vorzustossen. Aber unmöglich ist das nicht. Wenn alles gut läuft, können wir an einen Platz in den ersten drei Startreihen denken.»







2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821