Wegen Interview: Strafe für Rennkommissar Warwick

Ex-Formel-1-Pilot Derek Warwick sollte eigentlich in Kanada als einer der Regelhüter den GP-Stars auf die Finger schauen. Doch er wurde für dieses Wochenende suspendiert– wegen eines Interviews, das er gegeben hat.

Dass die FIA-Führung es nicht gerne sieht, wenn Rennkommissare als Experten das Geschehen auf der Strecke für die Medien kommentieren, zeigte sich schon in der Vergangenheit. So musste etwa Johnny Herbert seine Entlassung hinnehmen, weil die FIA befand, dass seine Pflichten als FIA-Steward und Medienexperte unvereinbar seien.

Das hätte für Derek Warwick eigentlich eine Warnung sein müssen, dennoch gab der GP-Veteran, Sportwagen-Weltmeister und Le Mans-Sieger ein Interview, in dem er etwa die Strafe gegen Max Verstappen in Spanien bewertete.

Das kam bei seinen FIA-Vorgesetzten offenbar nicht gut an, deshalb wurde die Entscheidung gefällt, Warwick von seinen Pflichten in Kanada zu befreien. Als Ersatz springt Enrique Bernoldi ein, der das restliche Wochenende von Genf aus die Rolle des Ex-GP-Piloten in der Gruppe der Regelhüter übernehmen wird.

In der entsprechenden Mitteilung der FIA heisst es, die Entscheidung sei «aufgrund jüngster unautorisierter Äusserungen in den Medien» getroffen worden. Und die FIA betont: «Nach einer Diskussion hat Derek eingeräumt, dass seine Äusserungen in seiner Funktion als FIA-Rennkommissar unklug waren, und sich dafür entschuldigt. Derek wird seine Aufgaben als Steward beim nächsten Grand Prix in Österreich wieder aufnehmen.

2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821