Yuki Tsunoda kündigt an: «Da kommt noch was»

Mit den Plätzen 11 und 15 in den ersten beiden Kanada-Trainings fiel der Start ins Rennochenende für Yuki Tsunoda verhalten aus. Der Japaner hat aber allen Grund, zuversichtlich zu bleiben, wie er hinterher erklärte.

Für Yuki Tsunoda begann das Wochenende in Kanada mit einer enttäuschenden Nachricht. Zum Start am Trainingsfreitag waren die neuen Teile noch nicht bereit, auf die er schon seit einer ganzen Weile warten muss. Denn seit seinem Crash in Imola ist der kleine Japaner mit der alten Spezifikation des Red Bull Racing-Renners unterwegs, während Max Verstappen mit einer weiterentwickelten Version auf Punktejagd geht.

Chefingenieur Paul Monaghan bestätigte am Rande des Circuit Gilles Villeneuve: «Wir werden versuchen, die Updates an diesem Wochenende einzusetzen, aber das hängt davon ab, ob alles nach Plan läuft. Aber natürlich liegt es auch in unserem Interesse, ihm die bestmöglichen Mittel zur Verfügung zu stellen.»

Mit der alten Spezifikation schaffte es Tsunoda in den ersten beiden Trainings nicht in die Top-10. In der ersten Session war er als Elftschnellster noch nah dran – obwohl ihm mehr als sieben Zehntel auf die Bestzeit seines Teamkollegen Verstappen fehlten. Im zweiten Training verringerte er den Rückstand auf seinen Stallgefährten deutlich, belegte am Ende aber nur Position 15 in der Zeitenliste. Der Abstand zur Spitze wuchs auf mehr als acht Zehntel an.

Dennoch bleibt Tsunoda zuversichtlich, nach dem Ende der zweiten Stunde auf der Bahn kündigte er an: «Ich weiss, da kommt morgen noch was. Das ist natürlich gut, ich hoffe, dass ich dadurch etwas Zeit finden werde. Abgesehen davon denke ich, dass wir bei der Abstimmung des Fahrzeugs gut vorangekommen sind.»

«Letztlich hat es nicht gereicht, wir müssen also noch etwas nachlegen», betonte der 25-Jährige, und stellte auch mit Blick aufs Qualifying klar: «Ich muss es ins Q3 schaffen, das ist das klare Ziel. Wir werden sehen, wie es läuft. Wie gesagt, kommt da noch was Neues, mal schauen, wie sich das Auto dann anfühlt.»

2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821