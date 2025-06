Ferrari: Trennung von Vasseur? GP-Experte ist baff

​Wird der Franzose Fred Vasseur bei Ferrari über 2025 keinen Vertrag mehr bekommen? Der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige Sky-GP-Experte Martin Brundle findet: «Das wäre komplett verrückt.»

Die Kritik in einigen italienischen Zeitungen an Ferrari-Teamchef Fred Vasseur haben die Töpfe der Gerüchteküche so richtig zum Kochen gebracht. Während Fred Vasseur die Kritiker für respektlos hält, hat sich auch GP-Experte Martin Brundle über die mögliche Trennung zwischen Ferrari und dem Franzosen zu Wort gemeldet.

Der 158-fache GP-Teilnehmer, Le Mans-Sieger und Sportwagen-Weltmeister Brundle ist fassungslos, was da verbreitet wird. Denn der 66-jährige Engländer findet: «Das wäre komplett verrückt, das ist ungefähr das Letzte, was Ferrari jetzt tun sollte.»

«Natürlich ist es möglich, dass Ferrari den Teamchef wechselt – schon wieder wechselt, um genau zu sein. Aber ich glaube nicht, dass Vasseur im Moment das Problem ist. Das Auto ist nicht schnell genug, das ist das Problem. Und überhaupt: Durch wen würden sie Vasseur denn ersetzen?»



«Ein neuer Besen kommt, und alle halten dann den Kopf unten, fangen an, im Stillen zu arbeiten, weil man abwartet, wo sie mit dem neuen Chef stehen. Das alles ist das Letzte, was Ferrari im Moment tun sollte.»



«Fred hat eine Menge Erfahrung. Er kann mit Druck umgehen. Es ist erst ein Jahr her, dass ich hier in Kanada ein Interview mit ihm geführt habe, und alle haben ihn damals gefeiert, was für einen tollen Job er bei Ferrari mache. Die Italiener hatten eben mit Charles Leclerc in Monaco gewonnen, danach lief es nicht mehr so gut.»



«Aber wisst ihr was? Formel 1 ist kein Premier League-Klub, bei dem man so lange den Trainer wechselt, bis man hoffentlich einen findet, der den Titel holt. So funktioniert das in unserem Sport nicht.»



Die Teamchefs von Ferrari, des berühmtesten Rennstalls der Welt, haben wahrlich kein einfaches Leben: Immer wieder mussten sie in den vergangenen Jahren wegen Erfolglosigkeit ihren Posten räumen.



Vasseur-Vorgänger Mattia Binotto (heute Chef bei Sauber/Audi) hat offiziell selber gekündigt, aber das ändert an der Tatsache nicht – erneut steht der Dampfkochtopf Ferrari unter viel Druck.



Dabei ist in der Königsklasse das Erfolgsrezept seit bekannt und bewährt: Aussergewöhnlich begabte Fachleute sollen sich unter besten Arbeitsbedingungen ideal entfalten können, über Jahre hinweg. Und genau das passiert bei Ferrari nicht.



Der langjährige Ferrari-Designer Aldo Costa, der sich 2012 zu Mercedes abseilte: «Bei Ferrari bist du unter ständiger Beobachtung. Die Medien machen Druck, die Tifosi machen Druck, die Aktionäre machen Druck, der Barista macht Druck, bei dem du am Morgen einen Espresso trinkst.»





3. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,799 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,950

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,050

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,072

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,247

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,348

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,519

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,519

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,573

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,651

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,684

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,791

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,794

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,827

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,060

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,072

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,172

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,573





2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821