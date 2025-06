Fred Vasseur (Ferrari): Wieso in Kanada so wütend?

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur musste sich am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal sichtlich zusammenreissen, um nicht grob zu werden. Was hat den 57-jährigen Franzosen in Kanada so wütend gemacht?

Das ist eine Seite von Frédéric Vasseur, die wir selten zu sehen bekommen: dünnhäutig, wütend, wie ein Dampfkochtopf kurz vor der Explosion. Normalerweise ist der Ferrari-Teamchef nie um einen Scherz verlegen und lächelt Probleme souverän weg. Nicht so in Kanada.

Vasseur gab selber zu: «Ich muss aufpassen, dass ich meine Zunge im Zaum halte, ihr wisst schon wieso.» Wieso? Weil die FIA von Team-Mitgliedern keine Schimpftiraden sehen will, ganz zu schweigen von Kraftausdrücken. Aber Vasseur war anzusehen, dass er am liebsten ordentlich losgeflucht hätte.

Fred also, mit sichtlich angezogener Verbal-Handbremse: «Was da teilweise geschrieben wird, das ist respektlos für unsere Mannschaft, und ich verstehe es nicht. Wenn es nur darum geht, Mist zu verbreiten, dann ist das nicht zielführend, was uns angeht. Denn wir sind hier nun in Kanada, und seit Anfang der Woche reden wir von nichts Anderem. Wenn das ihr Ziel war, dann haben sie es erreicht.»

«Als Teamchef war mir klar, was da alles auf mich zukommt. Damit habe ich kein Problem. Aber für unsere Angestellten ist das ganz schwierig. Sie arbeiten so hart, und alles, was sie dann hören ist – der wird ersetzt und der wird ersetzt und der ist nicht zu brauchen. Ich will nicht alle Journalisten über den gleichen Kamm scheren, aber das ist nicht akzeptabel, das ist respektlos und dumm. Und jetzt will ich über darüber nicht mehr reden.»



Respektlosigkeit hat Vasseur in seiner Brandrede mehrfach erwähnt, und natürlich drängt sich die Frage auf: Was hat Fred dieses Mal so wütend gemacht?



Der Hintergrund ist möglicherweise dieser: Im März 2023 ist bei Ferrari Aerodynamik-Chef David Sanchez von Bord gegangen, er sollte bei McLaren James Key als leitender Techniker ersetzen. Aber die Chemie stimmte nicht zwischen Sanchez und McLaren, der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Sanchez zog im Mai 2024 zu Alpine.



Seit Anfang August 2024 ist Diego Tondi neuer Aero-Chef bei Ferrari, früherer Assistent von Sanchez. Am 1. Oktober 2024 kam Fahrzeug-Ingenieur Loic Serra (Ex-Mercedes) zu Ferrari, als Leiter der Chassis-Abteilung.



Im Frühling 2025 wurde Kritik an Tondi laut, nachdem die Ergebnisse von Ferrari unter den Erwartungen blieben.



In Italien – und damit kommen wir zum Punkt, der Vasseur wohl so auf die Palme gebracht hat – ist nun bei einigen Zeitungen davon die Rede, dass Ferrari die Angel nach Enrico Balbo ausgeworfen habe, und zwar mehrfach, also nach dem leitenden Aerodynamiker von Red Bull Racing. Anstelle von Tondi.



So erhalten die obigen Worte von Vasseur einen Sinn: «Für unsere Angestellten ist das ganz schwierig. Sie arbeiten so hart, und alles, was sie dann hören ist – der wird ersetzt und der wird ersetzt und der ist nicht zu brauchen.»



Ob an einem Ferrari-Angebot für Enrico Balbo etwas dran ist, bleibt offen.





2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821