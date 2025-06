Kanada: George Russell nimmt Lando Norris auf den Arm

Mercedes-Pilot George Russell beendete den Trainingsfreitag knapp vor Lando Norris als Schnellster. Danach behauptete er: «Mehr geht nicht.» Und er erlaubte sich einen Scherz mit seinem ersten Verfolger.

Dass Mercedes in Montreal einen guten Start ins Rennwochenende erwischte, war keine grosse Überraschung für die GP-Beobachter und die Mercedes-Piloten selbst. Das erste Training beendete Kimi Antonelli zwar noch auf Platz 13, in der zweiten Session gehörte er aber wie sein Teamkollege George Russell auch zu den Schnellsten. Der Brite belegte am Ende des Tages der ersten Platz, der Teenager aus Italien drehte die drittschnellste Runde.

Zwischen dem Duo reihte sich Lando Norris ein. Der McLaren-Pilot, der aktuell den zweiten Platz belegt, blieb nur 28 Tausendstel langsamer als der Spitzenreiter, der sich einen Scherz erlaubte, als er mitten im TV-Interview auf seinen Landsmann traf. Russell, der gerade über die Reifenwahl sprach, erklärte lachend: «Ich kann euch jetzt keine Geheimnisse erzählen, weil er da hinten steht.»

Norris, der Russell schon ein paar Sekunden lang nickend zugehört hatte, sagte lachend, dass er auf die harten Reifen setze, worauf der Mercedes-Pilot erwiderte: «Hart? Junge, was machst du, die Intermediates sind die richtige Wahl!»

Zuvor hatte er sich über seine erste Bestzeit in diesem Jahr gefreut. «Jesus, das ist das zehnte Rennwochenende und das war wohl mein erstes Mal an der Spitze der Zeitenliste in diesem Jahr», erklärte Russell strahlend, und fügte an: «Ganz offensichtlich war das ein guter Tag.»

«Wir hatten schon hohe Erwartungen, weil es hier kühler und der Asphalt auch nicht sehr rau ist. Das sind Bedingungen, unter denen wir bisher ziemlich konkurrenzfähig waren. Das hat sich heute auch wieder bestätigt. Aber natürlich versuchen wir, weiter zuzulegen, auch wenn meine Runde wirklich stark war, wahrscheinlich optimal, mehr war nicht drin, wir haben alles gegeben, Vollgas, Power und alles andere», ergänzte der 27-Jährige.

2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821