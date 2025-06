Verstappen: Frage des Vertrauens, nicht des Vertrags

​Dieses Gerücht kehr sicher zurück wie ein geschickt losgepfeffertes australisches Wurfholz: Max Verstappen verlasse Red Bull Racing, dank Ausstiegsklauseln. Was RBR-Teamchef Christian Horner dazu sagt.

Dieses Gerücht kehrt zurück, so sicher wie ein Bumerang: Weltmeister Max Verstappen wird unterstellt, Red Bull Racing den Rücken zu kehren und zu Mercedes zu gehen. Oder zu Aston Martin. Oder in Frührente. Einer, der so etwas gerne in jedes freie Mikrofon verzapft, ist McLaren-CEO Zak Brown.

Halten wir uns an die Fakten: Max Verstappen ist bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unter Vertrag. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat jedoch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass im Abkommen mit dem Niederländer gewisse Leistungsklauseln verankert sind.

Branchenüblich ist in solchen Fällen, dass ein Pilot oder ein Team zu einem bestimmten Zeitpunkt der Weltmeisterschaft ein Mindestziel erreicht haben muss (entweder an Platz in der Fahrer-WM oder an Punkten), andernfalls der Fahrer weggehen kann; oder – und auch das kommt vor – das Team seinen Piloten aus dem Vertrag entlassen kann.

Gleichzeitig dürfen wir drei Aspekte nicht ausser Acht lassen: Erstens gehört es zum Rüstzeug aller Teams, Rivalen mit geschickt in den Medien platzierten Gerüchten zu destabilisieren.



Zweitens sollten die Leute niemals unterschätzen, wie loyal Max Verstappen ist. Er weiss es zu schätzen, wie sich damals Dr. Helmut Marko dafür starkgemacht hat, dass aus Max ein Red Bull-Fahrer wird, um zunächst mit Toro Rosso, dann mit Red Bull Racing Formel 1 zu fahren.



Drittens ist Max Verstappen einer, der sich an Widerständen steigert. Nach seinem vierten WM-Titel hat der Niederländer gesagt, dass dies sein vielleicht wertvollster Titel gewesen sein, weil er eben nicht mehr im besten Auto sass und sich dennoch durchgesetzt hat.



Am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner auf den angeblichen Weggang von Verstappen angesprochen worden. Der 51-jährige Engländer sagt bei der britischen Sky: «Natürlich haben Fahrer Leistungsklauseln in ihren Verträgen. Und im Sommer treten solche Klauseln in Kraft.»



«Aber ich finde, die Beziehung eines Piloten zu seinem Rennstall geht über ein unterzeichnetes Stück Papier hinaus. Es geht nicht um einen Vertrag, es geht um Vertrauen. Es hat mit Max keine einzige Diskussion darüber gegeben, dass er woanders hingehen könnte.»



«Seine Hingabe ist makellos, und wir denken nur daran, wie wir ihm ein besseres Rennauto hinstellen können. Wenn du das Verhältnis zu deinem Fahrer auf Vertragsklauseln reduzierst, dann hast du ein echtes Problem.»





2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari





1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821