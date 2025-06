Charles Leclerc (Ferrari/8.): «Sehr enttäuschend»

​Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc war im freien Training schnell genug, um mit der Pole-Position für den Kanada-GP liebäugeln zu dürfen. Dann ging so ziemlich alles schief.

Der frühere Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel pflegte bei Fragen nach Wenn und Aber zu sagen: «Hätte, hätte, Fahrradkette.» Übersetzung: Es bringt nichts mehr, darüber zu werweissen, was hätte sein können.

Das Gleiche gilt nun für Charles Leclerc. Der Ferrari-Fahrer war schnell genug, um ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe der Pole-Position zum Kanada-GP. Nun muss er sich mit Startplatz 8 begnügen.

Der Monegasse war auf seiner letzten Runde im ersten Pistenteil eine Klasse für sich, mit klarer Sektorbestzeit, dann versemmelte er die Kombination der Kurven 6 und 7, hinter dem Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar, der sich auf einer Aufwärmrunde befand.



Charles: «Ich bin sehr enttäuscht, denn ich habe mich im dritten freien Training von den ersten Runden an sehr wohl gefühlt im Auto. Auch im Quali fühlte ich mich mit dem Rennwagen sehr wohl. Wir blieben von Q1 bis zur Mitte von Q2 auf den weichen Reifen. Wir waren wahrscheinlich die Einzigen, die so viele Runden auf gebrauchten Walzen drehten, und wir waren stark. In Q3 war ich endlich in der Lage, alles zusammenzufügen.»



«Bis zu den Kurven 6 und 7 war alles in Ordnung, aber die verwirbelte Luft auf einer Strecke wie dieser, auf der die Mauern so dicht an der Bahn stehen, spielen eben eine entscheidende Rolle, auch wenn Isack 100 oder 150 Meter vor mir lag und mich de facto nicht behindert hat. Wie auch immer – ich verlor das Heck des Wagens aus der Kontrolle.»



«Das ist ernüchternd, denn ich dachte, dass das Auto heute das Tempo für die Pole-Position gehabt hatte. Ich muss das auf meine Kappe nehmen, denn es war meine Entscheidung, früh loszufahren. Wenn Isack 400 Meter vor mir gefahren wäre, würde jetzt alles anders aussehen. Manchmal laufen die Dinge halt nicht für dich.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667