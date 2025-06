Oscar Piastri (McLaren/3.): «Wir mischen um Sieg mit»

​Dritter Startplatz für WM-Leader Oscar Piastri im spannenden Abschlusstraining zum Kanada-GP in Montreal, hinter Russell und Verstappen. Aber der Australier glaubt an seine Siegchance.

Die Qualifikation für den Traditions-GP von Kanada endet mit Startplatz 3 für Oscar Piastri, der sich damit hinter George Russell und Max Verstappen anstellen muss.

Was sagt die Statistik zu den Erfolgsaussichten von xxx auf Startplatz 3? 29 von 43 WM-Läufen in Montreal sind von Piloten gewonnen worden, die aus der ersten Startreihe losbrausen konnten. Von Startplatz 3 aus errangen Piloten in den vergangenen sieben Kanada-GP jedes Mal einen Podestplatz, aber keinen Sieg! Nur vier Mal konnte ein Pilot von diesem Platz aus den Grand Prix gewinnen.

Der Australier sagt: «Ich bin mit dem dritten Platz zufrieden, denn ich hatte eigentlich kein gutes Training. Die Wahl war knifflig, sich für die Quali eher für weiche oder mittelharte Reifen zu entscheiden, letztlich hat alles geklappt.»

«Ich bin wirklich erleichtert, wie das in der Quali gelaufen ist. Wir hatten alle Hände voll zu tun in den freien Trainings, auch im dritten heute lief es nicht gut. Zum Glück ist es dann im Abschlusstraining besser gelaufen.»



«Nach einigen Abstimmungs-Schwierigkeiten war es wichtig, dass wir ein solides Quali fahren. Das ist uns gelungen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auf die modifizierte Vorderradaufhängung verzichtet habe. Ich verlasse mich da lieber auf Bewährtes.»



«Was das Rennen angeht, so glaube ich, dass wir ein Wörtchen mitreden können um den Sieg. Wir werden da mitmischen.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667