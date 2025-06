George Russell zur Kanada-Pole: «Was für eine Runde!»

​George Russell hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von Kanada die Pole-Position erobert, vor Max Verstappen und Oscar Piastr. Der Mercedes-Fahrer ist hin und weg: «Eine der besten Runden meiner Karriere.»

Der Engländer George Russell hat sich im Qualifying zum Traditions-GP von Kanada die beste Ausgangslage geschaffen: Sechste Pole-Position seiner Formel-1-Karriere (gleich viele wie Fittipaldi, Jabouille, Jones, Reutemann, Ralf Schumacher und Sainz), seine erste in dieser Saison (nach Katar 2024), die zweite hier in Kanada nach 2024.

Für seinen Rennstall Mercedes ist diese Pole die 142. in der Königsklasse und die sechste beim Kanada-GP.

Der 27-jährige Russell ist mit seiner Leistung sichtlich zufrieden und erzählt: «Diese letzte Runde war rundweg genial, das war eine der besten Runden meiner ganzen Karriere!»

«Ich habe auf dem Lenkrad immer beobachtet, wo ich genau stehe gemessen an meinen Runden zuvor, und da sah ich – eine Zehntelsekunde schneller, dann noch eine, dann noch eine, das war irre zu beobachten, ich war wie in einem Rausch. Am Ende dann P1 zu sehen, das war ein wunderbares Gefühl.»



«Morgen starte ich neben Max, das wird sicher lustig in der ersten Kurve. Sorgen mache ich mir deswegen keine. Was in Spanien zwischen uns passiert ist, das haben wir in einem Gespräch aus der Welt geschaffen.» Dann fängt George an zu grinsen: «Und ich habe wohl in Sachen Strafpunkte ein wenig mehr Spielraum, um in der ersten Kurve dagegen zu halten …»







Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667