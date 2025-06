Ben Stiller: Hollywood-Ass drückt Hamilton die Daumen

Formel-1-Fan Ben Stiller stattete dem GP-Fahrerlager in Montreal einen Besuch ab

Manche Hollywood-Stars, die sich im GP-Fahrerlager blicken lassen, sind echte Formel-1-Fans. Dazu gehört auch Ben Stiller. Der Schauspieler sprach in Kanada über seine Faszination für den Sport.

Nicht alle Prominenten, die man im Fahrerlager der Königsklasse trifft, sind wirklich am Geschehen auf der Strecke interessiert. Doch zwischen den Stars und Sternchen, die auf Einladung einen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 werfen, finden sich immer wieder bekannte Gesichter, die ein echtes Interesse am Sport an den Tag legen.

Einer davon ist Ben Stiller, der am Circuit Gilles Villeneuve die Gelegenheit nutzte, den GP-Stars aus nächster Nähe bei der Arbeit zuzuschauen. «Sky Sports F1»-Reporter Craig Slater nutzte die Gelegenheit, um mit dem Hollywood-Star zu plaudern, und dieser offenbarte, dass er Lewis Hamilton die Daumen drückt.

«Man weiss ja, wie viel vom Auto abhängt, aber Lewis ist ein Champion und ich bin immer auf seiner Seite, ich bin schon lange ein Fan von ihm», erklärte der 59-Jährige aus New York, der sich nach dem Qualifying noch direkt mit Hamilton austauschte. Und er beteuerte: «Ich wünschte, ich könnte ihm ein paar Tipps geben, aber das kann ich wirklich nicht. Es ist aber aufregend, ihn im Ferrari zu sehen und ich hoffe, dass sie es schaffen, dahin zu kommen, wo sie sein wollen.»

«Es ist unglaublich, wie sehr es in diesem Sport um Millisekunden geht», schwärmte Stiller daraufhin. «Es ist faszinierend, dass die Autos auf diesem hohen Niveau sind und es ist immer interessant, wenn man zuschaut, was die Fahrer damit anstellen können.»

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667