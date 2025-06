Kimi Antonelli in Kanada: Formel-1-Rookie überrascht

Während Mercedes-Zugpferd George Russell in Kanada die Pole-Position eroberte, drehte Kimi Antonelli die viertschnellste Runde. Der Formel-1-Rookie überraschte sich selbst, wie er hinterher verriet.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte nach dem Qualifying zum Kanada-GP mit Blick auf Kimi Antonelli: «Kimi ist etwas enttäuscht über Platz vier. Das zeigt, wie hoch seine Ansprüche sind und welche Fortschritte er in seiner Rookie-Saison bereits gemacht hat. Aber er musste seinen zweiten neuen Medium-Reifensatz einsetzen, um ins Q3 zu kommen, dadurch hatte er auf seiner letzten Runde einen Nachteil.»

Das war aber nicht der einzige Grund dafür, dass sich der Teenager mit dem vierten Platz begnügen musste, während George Russell mit einer fehlerfreien Runde die Pole-Position für den zehnten Grand Prix des Jahres eroberte.

Antonelli selbst gestand: «Natürlich war es nicht ideal, dass ich den zweiten Medium-Satz brauchte, um ins Q3 zu kommen, denn dadurch war ich am Ende mit einem gebrauchten Reifen unterwegs. Der Grip war immer noch ganz okay, aber gegen Ende der Runde hatte ich weniger Haftung und dann leistete ich mir einen grossen Fehler in der zehnten Kurve, der ein paar Zehntel gekostet hat.»

«Trotz der schlechten Runde schaffte ich es auf den vierten Platz, und ich war überrascht, dass ich mit meinem Umlauf dennoch da gelandet bin. Das Auto war das ganze Wochenende hindurch stark, auch das Update mit der neuen Aufhängung war hilfreich. und ich hoffe, dass das im Rennen nicht anders sein wird», fügte Antonelli an.

Der 18-Jährige, der an diesem Wochenende zum ersten Mal auf dem Circuit Gilles Villeneuve Gas gibt, schilderte auch: «Es war nicht einfach, mit all den Wänden und allem, was dich hier erwartet. Ich denke, es wäre noch etwas mehr möglich gewesen – George hat ja eine wirklich gute Runde gedreht. Ich habe auf dem C6-Reifen aber Fortschritte gemacht, auch wenn es etwas gedauert hat, bis ich den richtigen Rhythmus fand.»

Mit Blick aufs Rennen betonte Antonelli, dass der vierte Startplatz keine schlechte Ausgangslage sei. Und er warnte: «Auch das Wetter müssen wir berücksichtigen. «Heute war es etwas wärmer als am Freitag, und dennoch haben wir gut abgeschnitten. Im Rennen könnte es noch heisser werden, was das Verhalten der Reifen beeinflussen wird. Unser Longrun im zweiten Training sah jedoch ganz gut aus, und ich habe mich im Auto wohlgefühlt. Hoffentlich können wir im GP ein ähnlich gutes Tempo zeigen und uns auf die Autos vor uns konzentrieren.»

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667