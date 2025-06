Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Sehr frustrierend!»

Charles Leclerc war auf einer starken Runde, die ihm einen der Spitzenplätze in derStartaufstellung zum Kanada-GP beschert hätte. Doch diese konnte er nicht beenden. Der Frust ist gross, wie Fred Vasseur betont.

Alle Zuschauer hielten den Atem an, als Charles Leclercs erste Sektor-Zeit auf seiner letzten Q3-Runde auf dem Circuit Gilles Villeneuve violett aufleuchtete. Denn die Farbe machte deutlich, dass er eine absolute Bestzeit im ersten Streckenabschnitt aufgestellt hatte. Doch die Hoffnung auf die Pole zerschlug sich schnell, denn in Kurve 6 brach dem Monegassen das Heck aus und sorgte für einen Zeitverlust, den er nicht mehr aufholen konnte.

Am Funk beschwerte sich der 27-Jährige über den vor ihm fahrenden Isack Hadjar, der allerdings ein ganzes Stück weiter vorne unterwegs war. Dennoch habe die Luftverwirbelung, die der Racing Bulls-Renner verursachte, zur Schrecksekunde geführt, war sich Leclerc sicher. «Die verwirbelte Luft auf einer Strecke wie dieser, auf der die Mauern so dicht an der Bahn stehen, spielen eben eine entscheidende Rolle», erklärte er, räumte aber auch ein, dass ihn der Franzose nicht behindert hatte.

«Ich muss das auf meine Kappe nehmen, denn es war meine Entscheidung, früh loszufahren», offenbarte Leclerc, und fügte seufzend an: «Wenn Isack 400 Meter vor mir gefahren wäre, würde jetzt alles anders aussehen.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nahm auch kein Blatt vor den Mund und sagte im «F1TV»-Gespräch: «Wir sind nach dieser Session sehr frustriert. Ich denke, wir hatten das Potenzial, um viel besser abzuschneiden. Und Charles war bis zur sechsten Kurve eine Zehntel schneller als Russell unterwegs. Es ist schade, denn wir konnten uns nach dem harten Auftakt am Freitag gut erholen.»

«Ich will nicht behaupten, dass Charles die Pole geholt hätte, denn zwei Drittel der Runde waren noch zu fahren. Aber er war bis zu dieser Kurve bei der Musik und alles lief bis zum Schlenker auch sehr gut. Aber es ist, wie es ist, und wir müssen nun aufs Rennen blicken. Im Renntrimm war unser Tempo am Freitag gut, nun müssen wir alles richtig hinbekommen, um uns zurückkämpfen zu können», ergänzte der Franzose.

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667